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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Фанаты "Динамо" в неформальной обстановке встретились с игроками "Динамо"
Сегодня в неформальной обстановке состоялась встреча актива болельщиков "Динамо" с рядом игроков команды, инициированная после матча с "Локомотивом", сообщает fcdin.com.
"Напомним, тогда после ухода с трибун большей части фанатов, актив выпустил обращение с предложением провести такую встречу. Если бы объяснение не состоялось – от активной поддержки болельщики готовы были отказаться. Диалог получился позитивным, ответы на многие вопросы получены. Игроки подтвердили, что несмотря на сохранение задолженностей со стороны "Динамо", готовы биться на поле и доверие к клубу у них присутствует. Что касается смены тренера, то общая мысль – встряска с приходом на тренерский мостик Дмитрия Хохлова должна пойти на пользу, хотя и с предыдущим наставником Юрием Калитвинцевым у футболистов были исключительно доброжелательные отношения.
Помимо пожеланий по самоотдаче и улучшению игры и результатов до футболистов (и клуба в их лице) донесли пожелание сохранить в структуре клуба многолетнего динамовца Романа Березовского, работавшего с вратарями в тренерском штабе Калитвинцева. Игроки подчеркнули, что и сами хотели бы, чтобы Роман продолжил работу в той или иной должности. На матче со СКА в ближайшем туре команде и ее новому тренеру будет обеспечена должная поддержка трибун", - говорится в сообщении.
"Напомним, тогда после ухода с трибун большей части фанатов, актив выпустил обращение с предложением провести такую встречу. Если бы объяснение не состоялось – от активной поддержки болельщики готовы были отказаться. Диалог получился позитивным, ответы на многие вопросы получены. Игроки подтвердили, что несмотря на сохранение задолженностей со стороны "Динамо", готовы биться на поле и доверие к клубу у них присутствует. Что касается смены тренера, то общая мысль – встряска с приходом на тренерский мостик Дмитрия Хохлова должна пойти на пользу, хотя и с предыдущим наставником Юрием Калитвинцевым у футболистов были исключительно доброжелательные отношения.
Помимо пожеланий по самоотдаче и улучшению игры и результатов до футболистов (и клуба в их лице) донесли пожелание сохранить в структуре клуба многолетнего динамовца Романа Березовского, работавшего с вратарями в тренерском штабе Калитвинцева. Игроки подчеркнули, что и сами хотели бы, чтобы Роман продолжил работу в той или иной должности. На матче со СКА в ближайшем туре команде и ее новому тренеру будет обеспечена должная поддержка трибун", - говорится в сообщении.
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