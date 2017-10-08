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Александр Бубнов: кандидатура Хохлова неоднозначна

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал назначение Дмитрия Хохлова на пост главного тренера московского "Динамо".

"Кандидатура Хохлова неоднозначна. С одной стороны – он много лет работал с молодёжкой "Динамо", хорошо знает положение в команде изнутри. Тренеру со стороны потребовалось бы дополнительное время на то, чтобы вникнуть в суть происходящего. С другой – опыт работы Хохлова в качестве главного тренера на высшем уровне практически отсутствует. В "Кубани", с которой он проводил предсезонку, у него не вышло, а сейчас начинающему специалисту сходу предстоит окунуться в пучину проблем уже по ходу чемпионата. Выстраивать игру в средней линии, наращивать атакующий потенциал. Между тем в лазарете находятся ведущие исполнители, Самба Соу и Кирилл Панченко. А главное – решать проблему выживания коллектива, опустившегося в зону прямого вылета", - цитирует Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Хохлов Динамо
Сегодня, 19:32
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