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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Александр Бубнов: кандидатура Хохлова неоднозначна
Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал назначение Дмитрия Хохлова на пост главного тренера московского "Динамо".
"Кандидатура Хохлова неоднозначна. С одной стороны – он много лет работал с молодёжкой "Динамо", хорошо знает положение в команде изнутри. Тренеру со стороны потребовалось бы дополнительное время на то, чтобы вникнуть в суть происходящего. С другой – опыт работы Хохлова в качестве главного тренера на высшем уровне практически отсутствует. В "Кубани", с которой он проводил предсезонку, у него не вышло, а сейчас начинающему специалисту сходу предстоит окунуться в пучину проблем уже по ходу чемпионата. Выстраивать игру в средней линии, наращивать атакующий потенциал. Между тем в лазарете находятся ведущие исполнители, Самба Соу и Кирилл Панченко. А главное – решать проблему выживания коллектива, опустившегося в зону прямого вылета", - цитирует Бубнова Sportbox.
"Кандидатура Хохлова неоднозначна. С одной стороны – он много лет работал с молодёжкой "Динамо", хорошо знает положение в команде изнутри. Тренеру со стороны потребовалось бы дополнительное время на то, чтобы вникнуть в суть происходящего. С другой – опыт работы Хохлова в качестве главного тренера на высшем уровне практически отсутствует. В "Кубани", с которой он проводил предсезонку, у него не вышло, а сейчас начинающему специалисту сходу предстоит окунуться в пучину проблем уже по ходу чемпионата. Выстраивать игру в средней линии, наращивать атакующий потенциал. Между тем в лазарете находятся ведущие исполнители, Самба Соу и Кирилл Панченко. А главное – решать проблему выживания коллектива, опустившегося в зону прямого вылета", - цитирует Бубнова Sportbox.
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