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Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Булыкин: Хохлову удастся наладить ситуацию в "Динамо" и уйти из зоны вылета
Бывший нападающий московского "Динамо" Дмитрий Булыкин прокомментировал увольнение Юрия Калитвинцева с поста главного тренера бело-голубых. Новым наставником команды стал Дмитрий Хохлов.
"Слухи об увольнении Юрия Калитвинцева шли давно. Наверное, матч с "Локомотивом" стал определяющим, и руководство "Динамо" признало неудовлетворительным работу Калитвинцева. Бело-голубые отвыкли от игры на высоком уровне, им тяжело соответствовать классу РФПЛ.
"Динамо" провело пару хороших матчей против команд, которые лидируют в турнирной таблице. Можно было подождать до зимнего перерыва. Но если руководство клуба, в котором сидят такие уважаемые авторитетные люди, как Алексей Смертин и Роман Широков, решило уволить Калитвинцева, то в этом есть веская причина.
Дмитрий Хохлов является хорошим специалистом, который давно работает в структуре "Динамо". Думаю, что ему удастся наладить ситуацию в команде и уйти из зоны вылета", - цитирует Булыкина "Чемпионат.сом".
"Слухи об увольнении Юрия Калитвинцева шли давно. Наверное, матч с "Локомотивом" стал определяющим, и руководство "Динамо" признало неудовлетворительным работу Калитвинцева. Бело-голубые отвыкли от игры на высоком уровне, им тяжело соответствовать классу РФПЛ.
"Динамо" провело пару хороших матчей против команд, которые лидируют в турнирной таблице. Можно было подождать до зимнего перерыва. Но если руководство клуба, в котором сидят такие уважаемые авторитетные люди, как Алексей Смертин и Роман Широков, решило уволить Калитвинцева, то в этом есть веская причина.
Дмитрий Хохлов является хорошим специалистом, который давно работает в структуре "Динамо". Думаю, что ему удастся наладить ситуацию в команде и уйти из зоны вылета", - цитирует Булыкина "Чемпионат.сом".
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