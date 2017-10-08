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Дмитрий Булыкин: Хохлову удастся наладить ситуацию в "Динамо" и уйти из зоны вылета

Бывший нападающий московского "Динамо" Дмитрий Булыкин прокомментировал увольнение Юрия Калитвинцева с поста главного тренера бело-голубых. Новым наставником команды стал Дмитрий Хохлов.

"Слухи об увольнении Юрия Калитвинцева шли давно. Наверное, матч с "Локомотивом" стал определяющим, и руководство "Динамо" признало неудовлетворительным работу Калитвинцева. Бело-голубые отвыкли от игры на высоком уровне, им тяжело соответствовать классу РФПЛ.

"Динамо" провело пару хороших матчей против команд, которые лидируют в турнирной таблице. Можно было подождать до зимнего перерыва. Но если руководство клуба, в котором сидят такие уважаемые авторитетные люди, как Алексей Смертин и Роман Широков, решило уволить Калитвинцева, то в этом есть веская причина.

Дмитрий Хохлов является хорошим специалистом, который давно работает в структуре "Динамо". Думаю, что ему удастся наладить ситуацию в команде и уйти из зоны вылета", - цитирует Булыкина "Чемпионат.сом".
Теги: Булыкин Хохлов Динамо
Сегодня, 20:36
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№3 Написал: 13iv74 земля (Сегодня, 21:17) #
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Рыба с головы гниёт..эту аксиому никто не отменял..
Регистрация: 22.11.2014
№2 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 21:13) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Д.Булыкин:Но если руководство клуба, в котором сидят такие уважаемые авторитетные люди, как Алексей Смертин и Роман Широков, решило уволить Калитвинцева, то в этом есть веская причина.
tired_face Булыкин совсем с дуба рухнул.Ну кем уважаемы и каким авторитетом обладают эти вышедшие в тираж приспособленцы? Куда только не совали Смертина - и везде он ожидаемо проваливался. Ну а Широков - в чем его авторитет. Вот тот же, безвременно ушедший в мир иной, К. Сарсания и уважаем и авторитетен,потому,что профессионал до мозга костей.
Регистрация: 20.02.2013
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Сегодня, 20:44) #
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  •  (3)
online

Откуда такая уверенность....селекция провалена...встрепенутся на один -два матча....и опять болото...кстати Булыкина не считаю экспертом ... в понимании этого слова...говорить Он умеет...а что Он сделал,после не внятной карьеры.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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