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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Антон Шунин: Сарсания настолько любил спорт и футбол, что собрал команду перспективных ребят со всей России
Капитан и вратарь московского "Динамо" Антон Шунин выразил соболезнования в связи со смертью спортивного директора санкт-петербургского "Зенита" Константина Сарсании.
"Я впервые услышал о Константине, когда собралась команда "Академика", которую все называли сборной 1987 года рождения. Он настолько любил спорт и футбол, что собрал команду перспективных ребят со всей России. Тогда из этой команды человек по 9-10 попадали в юношескую сборную нашего года. Я играл в "Динамо", но мы пересекались с ними в юношеской команде", - цитирует Шунина "Р-Спорт".
"Я впервые услышал о Константине, когда собралась команда "Академика", которую все называли сборной 1987 года рождения. Он настолько любил спорт и футбол, что собрал команду перспективных ребят со всей России. Тогда из этой команды человек по 9-10 попадали в юношескую сборную нашего года. Я играл в "Динамо", но мы пересекались с ними в юношеской команде", - цитирует Шунина "Р-Спорт".
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