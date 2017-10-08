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Антон Шунин: Сарсания настолько любил спорт и футбол, что собрал команду перспективных ребят со всей России

Капитан и вратарь московского "Динамо" Антон Шунин выразил соболезнования в связи со смертью спортивного директора санкт-петербургского "Зенита" Константина Сарсании.

"Я впервые услышал о Константине, когда собралась команда "Академика", которую все называли сборной 1987 года рождения. Он настолько любил спорт и футбол, что собрал команду перспективных ребят со всей России. Тогда из этой команды человек по 9-10 попадали в юношескую сборную нашего года. Я играл в "Динамо", но мы пересекались с ними в юношеской команде", - цитирует Шунина "Р-Спорт".
Теги: Шунин Сарсания
Сегодня, 22:20
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