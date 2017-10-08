Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:20
Антон Шунин: Сарсания настолько любил спорт и футбол, что собрал команду перспективных ребят со всей России
Антон Шунин: Сарсания настолько любил спорт и футбол, что собрал команду перспективных ребят со всей России
22:08
Египет вышел на ЧМ-2018
Египет вышел на ЧМ-2018
22:02
Анатолий Бышовец: к ничьей с корейцами надо относиться критически. Соперник не был похож на самого себя
Анатолий Бышовец: к ничьей с корейцами надо относиться критически. Соперник не был похож на самого себя
21:07
Польша вышла на ЧМ-2018
Польша вышла на ЧМ-2018
14:01
Вячеслав Колосков: дуэт Кокорин-Смолов может стать одним из лучших на всем чемпионате мира (12)
Вячеслав Колосков: дуэт Кокорин-Смолов может стать одним из лучших на всем чемпионате мира (12)
Сергей Степашин: если "Динамо" еще раз вылетит, болельщики не простят
Член попечительского совета общества "Динамо" Сергей Степашин заявил, что поддержал смену тренерского штаба в клубе.
– Сергей Вадимович, не поторопилось ли руководство клуба? Все-таки Калитвинцев вывел "Динамо" в премьер-лигу.
– Тренера оценивают по результату, а "Динамо" к концу первого круга идет на 15-м месте. Куда это годится? Последний матч с "Локомотивом", где мы крупно проиграли, произвел на меня удручающее впечатление.
– Вы верите, что Дмитрий Хохлов все исправит?
– Я прекрасно его знаю. Именно я вручал ему удостоверение заслуженного мастера спорта. Это было в 2011 году в перерыве кубкового матча "Динамо" – "Ростов". Тот матч мы проиграли, команда выглядела плохо. Я был зол и, когда вручал удостоверение, сказал Хохлову: "Дима, передай этим полудохлым миллионерам, что так играть нельзя". Сам он всегда боролся. Молодежная команда "Динамо" при Хохлове показывала хорошие результаты. Его любят болельщики. Я с ним уже встречался после назначения, его принимал президент клуба. Надеюсь, Дмитрий выправит ситуацию.
– Вправе ли руководство и болельщики клуба требовать от нового тренера попадания в восьмерку?
– На мой взгляд, нет. Ситуация очень сложная. Надолго выбыл Кирилл Панченко. Получил травму Соу (я считаю, это было лучшее приобретение "Динамо" в межсезонье). В следующем туре надо кровь из носу побеждать "СКА-Хабаровск". А для того, чтобы остаться в РФПЛ, нашей команде в оставшихся матчах нужно набрать как минимум 20 очков. Если "Динамо" еще раз вылетит, болельщики не простят. Хорошо бы в конце сезона избежать стыков. Это будет лучший вариант.
"Советский спорт"
– Сергей Вадимович, не поторопилось ли руководство клуба? Все-таки Калитвинцев вывел "Динамо" в премьер-лигу.
– Тренера оценивают по результату, а "Динамо" к концу первого круга идет на 15-м месте. Куда это годится? Последний матч с "Локомотивом", где мы крупно проиграли, произвел на меня удручающее впечатление.
– Вы верите, что Дмитрий Хохлов все исправит?
– Я прекрасно его знаю. Именно я вручал ему удостоверение заслуженного мастера спорта. Это было в 2011 году в перерыве кубкового матча "Динамо" – "Ростов". Тот матч мы проиграли, команда выглядела плохо. Я был зол и, когда вручал удостоверение, сказал Хохлову: "Дима, передай этим полудохлым миллионерам, что так играть нельзя". Сам он всегда боролся. Молодежная команда "Динамо" при Хохлове показывала хорошие результаты. Его любят болельщики. Я с ним уже встречался после назначения, его принимал президент клуба. Надеюсь, Дмитрий выправит ситуацию.
– Вправе ли руководство и болельщики клуба требовать от нового тренера попадания в восьмерку?
– На мой взгляд, нет. Ситуация очень сложная. Надолго выбыл Кирилл Панченко. Получил травму Соу (я считаю, это было лучшее приобретение "Динамо" в межсезонье). В следующем туре надо кровь из носу побеждать "СКА-Хабаровск". А для того, чтобы остаться в РФПЛ, нашей команде в оставшихся матчах нужно набрать как минимум 20 очков. Если "Динамо" еще раз вылетит, болельщики не простят. Хорошо бы в конце сезона избежать стыков. Это будет лучший вариант.
"Советский спорт"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.