Сергей Степашин: если "Динамо" еще раз вылетит, болельщики не простят

Член попечительского совета общества "Динамо" Сергей Степашин заявил, что поддержал смену тренерского штаба в клубе.– Тренера оценивают по результату, а "Динамо" к концу первого круга идет на 15-м месте. Куда это годится? Последний матч с "Локомотивом", где мы крупно проиграли, произвел на меня удручающее впечатление.– Я прекрасно его знаю. Именно я вручал ему удостоверение заслуженного мастера спорта. Это было в 2011 году в перерыве кубкового матча "Динамо" – "Ростов". Тот матч мы проиграли, команда выглядела плохо. Я был зол и, когда вручал удостоверение, сказал Хохлову: "Дима, передай этим полудохлым миллионерам, что так играть нельзя". Сам он всегда боролся. Молодежная команда "Динамо" при Хохлове показывала хорошие результаты. Его любят болельщики. Я с ним уже встречался после назначения, его принимал президент клуба. Надеюсь, Дмитрий выправит ситуацию.– На мой взгляд, нет. Ситуация очень сложная. Надолго выбыл Кирилл Панченко. Получил травму Соу (я считаю, это было лучшее приобретение "Динамо" в межсезонье). В следующем туре надо кровь из носу побеждать "СКА-Хабаровск". А для того, чтобы остаться в РФПЛ, нашей команде в оставшихся матчах нужно набрать как минимум 20 очков. Если "Динамо" еще раз вылетит, болельщики не простят. Хорошо бы в конце сезона избежать стыков. Это будет лучший вариант.