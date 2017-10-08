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Сергей Степашин: если "Динамо" еще раз вылетит, болельщики не простят

Член попечительского совета общества "Динамо" Сергей Степашин заявил, что поддержал смену тренерского штаба в клубе.

– Сергей Вадимович, не поторопилось ли руководство клуба? Все-таки Калитвинцев вывел "Динамо" в премьер-лигу.

– Тренера оценивают по результату, а "Динамо" к концу первого круга идет на 15-м месте. Куда это годится? Последний матч с "Локомотивом", где мы крупно проиграли, произвел на меня удручающее впечатление.

– Вы верите, что Дмитрий Хохлов все исправит?

– Я прекрасно его знаю. Именно я вручал ему удостоверение заслуженного мастера спорта. Это было в 2011 году в перерыве кубкового матча "Динамо" – "Ростов". Тот матч мы проиграли, команда выглядела плохо. Я был зол и, когда вручал удостоверение, сказал Хохлову: "Дима, передай этим полудохлым миллионерам, что так играть нельзя". Сам он всегда боролся. Молодежная команда "Динамо" при Хохлове показывала хорошие результаты. Его любят болельщики. Я с ним уже встречался после назначения, его принимал президент клуба. Надеюсь, Дмитрий выправит ситуацию.

– Вправе ли руководство и болельщики клуба требовать от нового тренера попадания в восьмерку?

– На мой взгляд, нет. Ситуация очень сложная. Надолго выбыл Кирилл Панченко. Получил травму Соу (я считаю, это было лучшее приобретение "Динамо" в межсезонье). В следующем туре надо кровь из носу побеждать "СКА-Хабаровск". А для того, чтобы остаться в РФПЛ, нашей команде в оставшихся матчах нужно набрать как минимум 20 очков. Если "Динамо" еще раз вылетит, болельщики не простят. Хорошо бы в конце сезона избежать стыков. Это будет лучший вариант.

"Советский спорт"
Теги: Степашин Динамо
Сегодня, 22:49
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