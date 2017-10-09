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Вадим Евсеев: почему бы Джикии и не стать капитаном "Спартака"?"

Тренер "Амкара" Вадим Евсеев отметил, что со временем защитник Георгий Джикия мог бы стать капитаном "Спартака".

– Удивитесь, если со временем Джикия станет капитаном "Спартака" и игроком сборной на много лет?

– А почему нет? У него хорошие физические данные, он читает игру, достаточно быстр, неуступчив в единоборствах. Потенциал большой. "Спартак" не просто так приглашает игроков.

– Поддерживаете с ним и с Селиховым контакт?

– А как же! Если Джикия не будет в сборной играть, как я стану на нее ходить? Он же билеты мне делает! (Смеется) Благодаря ему побывал, например, на первом матче Кубка конфедераций с Новой Зеландией в Санкт-Петербурге.

– Сегодня в "Амкаре" есть люди, которые могут так же безболезненно перейти в топ-клуб и с ходу заиграть там, как Джикия?

– Работаем над этим!

"Спорт-Экспресс"
Теги: Евсеев Джикия Спартак
Сегодня, 00:52
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№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 01:37) #
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Цитата: anonymous
в Спартаке негры правят, чурку не подпустят


Они и рады этому.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 01:02) #
  • -2
  •  (2)

в Спартаке негры правят, чурку не подпустят
Регистрация: 8.01.2017
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