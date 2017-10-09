Вадим Евсеев: почему бы Джикии и не стать капитаном "Спартака"?"

Тренер "Амкара" Вадим Евсеев отметил, что со временем защитник Георгий Джикия мог бы стать капитаном "Спартака".– А почему нет? У него хорошие физические данные, он читает игру, достаточно быстр, неуступчив в единоборствах. Потенциал большой. "Спартак" не просто так приглашает игроков.– А как же! Если Джикия не будет в сборной играть, как я стану на нее ходить? Он же билеты мне делает! (Смеется) Благодаря ему побывал, например, на первом матче Кубка конфедераций с Новой Зеландией в Санкт-Петербурге.– Работаем над этим!