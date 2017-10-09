Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Ивица Олич: в ближайшем будущем Пашалич способен пробиться в основу сборной Хорватии

Бывший нападающий ЦСКА и сборной Хорватии Ивица Олич считает, что полузащитник "Спартака" Марио Пашалич, арендованный у "Челси", в ближайшем будущем способен пробиться в основной состав национальной сборной, несмотря на то что в центре поля играют Лука Модрич и Иван Ракитич.

"Да, полузащита – сильнейшая линия сборной Хорватии. Конкуренция огромная! Но Пашалич молод, имеет опыт выступлений в больших клубах – "Монако","Милане". Сейчас со "Спартаком" участвует в Лиге чемпионов. А Модричу уже 32 – играть осталось не так уж много, может, сезон-два. Так что время работает на Марио. Думаю, он способен пробиться в основу сборной, причём в ближайшем будущем", - цитирует Олича "Чемпионат.сом".
Теги: Олич Пашалич
Сегодня, 17:24
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:53) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мельчает Хорватия.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.