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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Ивица Олич: в ближайшем будущем Пашалич способен пробиться в основу сборной Хорватии
Бывший нападающий ЦСКА и сборной Хорватии Ивица Олич считает, что полузащитник "Спартака" Марио Пашалич, арендованный у "Челси", в ближайшем будущем способен пробиться в основной состав национальной сборной, несмотря на то что в центре поля играют Лука Модрич и Иван Ракитич.
"Да, полузащита – сильнейшая линия сборной Хорватии. Конкуренция огромная! Но Пашалич молод, имеет опыт выступлений в больших клубах – "Монако","Милане". Сейчас со "Спартаком" участвует в Лиге чемпионов. А Модричу уже 32 – играть осталось не так уж много, может, сезон-два. Так что время работает на Марио. Думаю, он способен пробиться в основу сборной, причём в ближайшем будущем", - цитирует Олича "Чемпионат.сом".
"Да, полузащита – сильнейшая линия сборной Хорватии. Конкуренция огромная! Но Пашалич молод, имеет опыт выступлений в больших клубах – "Монако","Милане". Сейчас со "Спартаком" участвует в Лиге чемпионов. А Модричу уже 32 – играть осталось не так уж много, может, сезон-два. Так что время работает на Марио. Думаю, он способен пробиться в основу сборной, причём в ближайшем будущем", - цитирует Олича "Чемпионат.сом".
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