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Сердар Азмун: надеюсь, смогу вернуться на прежний уровень

Нападающий казанского "Рубина" и сборной Ирана Сердар Азмун уверен, что сможет вернуться на прежний уровень игры.

В текущем сезоне 22-летний Азмун принял участие в 12 матчах "Рубина", но не забил ни одного гола. В прошедшем сезоне на его счету было 12 мячей в 41 встрече.

"Я уважаю любую критику и различные мнения, но прежде всего об отсутствии прогресса судить тренеру. Даже у звезд бывают взлеты и падения, это естественно. В "Рубине", как и в "Ростове", я полностью концентрируюсь на своих выступлениях, и, надеюсь, при поддержке болельщиков и команды смогу вернуться на свой прежний уровень", - цитирует Азмуна ТАСС.
Теги: Азмун Сборная Ирана Сборная России
Сегодня, 18:24
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