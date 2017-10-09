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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Василий Березуцкий и Алан Дзагоев не сыграют с "Краснодаром"
Футболисты ЦСКА Василий Березуцкий и Алан Дзагоев пропустят матч с "Краснодаром" и будут восстанавливаться в Москве, сообщает официальный сайт армейцев.
А вот решение по участию в матче Александра Головина и Понтуса Вернблума будет принято медицинским и тренерским штабами накануне игры.
Александр Макаров, летом перенёсший операцию на голеностопе, недавно приступил к беговым упражнениям.
А вот решение по участию в матче Александра Головина и Понтуса Вернблума будет принято медицинским и тренерским штабами накануне игры.
Александр Макаров, летом перенёсший операцию на голеностопе, недавно приступил к беговым упражнениям.
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