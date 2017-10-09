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Василий Березуцкий и Алан Дзагоев не сыграют с "Краснодаром"

Футболисты ЦСКА Василий Березуцкий и Алан Дзагоев пропустят матч с "Краснодаром" и будут восстанавливаться в Москве, сообщает официальный сайт армейцев.

А вот решение по участию в матче Александра Головина и Понтуса Вернблума будет принято медицинским и тренерским штабами накануне игры.

Александр Макаров, летом перенёсший операцию на голеностопе, недавно приступил к беговым упражнениям.
Теги: Березуцкий В. Дзагоев ЦСКА Краснодар
Сегодня, 18:50
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№1 Написал: _2 Санкт-Петербург (Сегодня, 19:18) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
что тут говорить...потеря
Регистрация: 27.01.2015
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