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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Оресте Чинквини займёт должность спортивного директора "Зенита"
Итальянец Оресте Чинквини займёт должность спортивного директора "Зенита" после скоропостижной смерти Константина Сарсании, сообщает "Спорт день за днем".
69-летний функционер ранее был лишь заместителем, придя в клуб летом, после назначения главным тренером Роберто Манчини. Также рассматривались кандидатуры Анатолия Давыдова, Александра Кержакова и Александра Бокия, однако Чинквини оказался более подходящим вариантом для руководства питерского клуба.
Чинквини помогал Фабио Капелло в национальной сборной России.
69-летний функционер ранее был лишь заместителем, придя в клуб летом, после назначения главным тренером Роберто Манчини. Также рассматривались кандидатуры Анатолия Давыдова, Александра Кержакова и Александра Бокия, однако Чинквини оказался более подходящим вариантом для руководства питерского клуба.
Чинквини помогал Фабио Капелло в национальной сборной России.
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