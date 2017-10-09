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Оресте Чинквини займёт должность спортивного директора "Зенита"

Итальянец Оресте Чинквини займёт должность спортивного директора "Зенита" после скоропостижной смерти Константина Сарсании, сообщает "Спорт день за днем".

69-летний функционер ранее был лишь заместителем, придя в клуб летом, после назначения главным тренером Роберто Манчини. Также рассматривались кандидатуры Анатолия Давыдова, Александра Кержакова и Александра Бокия, однако Чинквини оказался более подходящим вариантом для руководства питерского клуба.

Чинквини помогал Фабио Капелло в национальной сборной России.
Теги: Зенит
Сегодня, 19:18
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№2 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:45) #
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online

Цитата: Visio
Только не Кержаков

А тебе не все равно кто буде там пилить ? Свято место пусто не бывает, где есть большие деньги.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 19:43) #
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Только не Кержаков
Регистрация: 17.05.2015
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