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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Василий Титов покидает совет директоров "Динамо"
Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Василий Титов покинет свою должность с 17 октября и перейдет на пост советника президента-председателя правления ВТБ.
Кроме того, он выйдет из состава совета директоров "Динамо" и курировать спонсорство и взаимодействие с клубом как с одним из спортивных проектов ВТБ.
"Я не буду больше курировать "Динамо", поэтому, наверное, придется уйти. Я думаю, что там должен быть человек, который курирует непосредственно этот проект. То, что из "Динамо" я уйду – это закономерно, потому что я перестаю курировать большой блок вопросов, которыми занимался, поэтому, естественно, автоматически произойдет замена. Совершенно нормальная вещь.
Я, честно говоря, подустал в последнее время – это раз. Во-вторых, у меня большое количество общественных нагрузок, я ими буду заниматься, культурными проектами банка заниматься, я постараюсь быть полезным банку.
У нас сейчас большие задачи впереди в связи с объединением двух банков, надо дать молодежи двигаться вперед и поработать", - цитирует Титова RNS№
Кроме того, он выйдет из состава совета директоров "Динамо" и курировать спонсорство и взаимодействие с клубом как с одним из спортивных проектов ВТБ.
"Я не буду больше курировать "Динамо", поэтому, наверное, придется уйти. Я думаю, что там должен быть человек, который курирует непосредственно этот проект. То, что из "Динамо" я уйду – это закономерно, потому что я перестаю курировать большой блок вопросов, которыми занимался, поэтому, естественно, автоматически произойдет замена. Совершенно нормальная вещь.
Я, честно говоря, подустал в последнее время – это раз. Во-вторых, у меня большое количество общественных нагрузок, я ими буду заниматься, культурными проектами банка заниматься, я постараюсь быть полезным банку.
У нас сейчас большие задачи впереди в связи с объединением двух банков, надо дать молодежи двигаться вперед и поработать", - цитирует Титова RNS№
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