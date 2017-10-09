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Василий Титов покидает совет директоров "Динамо"

Первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Василий Титов покинет свою должность с 17 октября и перейдет на пост советника президента-председателя правления ВТБ.

Кроме того, он выйдет из состава совета директоров "Динамо" и курировать спонсорство и взаимодействие с клубом как с одним из спортивных проектов ВТБ.

"Я не буду больше курировать "Динамо", поэтому, наверное, придется уйти. Я думаю, что там должен быть человек, который курирует непосредственно этот проект. То, что из "Динамо" я уйду – это закономерно, потому что я перестаю курировать большой блок вопросов, которыми занимался, поэтому, естественно, автоматически произойдет замена. Совершенно нормальная вещь.

Я, честно говоря, подустал в последнее время – это раз. Во-вторых, у меня большое количество общественных нагрузок, я ими буду заниматься, культурными проектами банка заниматься, я постараюсь быть полезным банку.

У нас сейчас большие задачи впереди в связи с объединением двух банков, надо дать молодежи двигаться вперед и поработать", - цитирует Титова RNS
Теги: Динамо
Сегодня, 20:36
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