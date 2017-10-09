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"Тосно" и "Томь" сыграют в Кубке России на малой арене "Петровского"

Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко рассказал о причинах проведения матча Кубка России на малой арене "Петровского".

- Хотели провести кубковый матч в Новгороде, но нам не разрешили организаторы Кубка России. Поэтому будем играть на малой арене "Петровского".

- Почему не на большой?

- Аренда каждого матча достаточно дорогая. Плюс мы понимали, что не сможем собрать достаточно зрителей на такой матч. Поэтому было принято такое решение.

"Советский спорт в Санкт-Петербурге"
Теги: Тосно Томь
Сегодня, 22:05
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