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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Евгений Савин: если сборная России подойдёт в оптимальном составе к ЧМ-2018, нам будет за неё не стыдно
Евгений Савин: если сборная России подойдёт в оптимальном составе к ЧМ-2018, нам будет за неё не стыдно
"Тосно" и "Томь" сыграют в Кубке России на малой арене "Петровского"
Генеральный директор "Тосно" Вячеслав Матюшенко рассказал о причинах проведения матча Кубка России на малой арене "Петровского".
- Хотели провести кубковый матч в Новгороде, но нам не разрешили организаторы Кубка России. Поэтому будем играть на малой арене "Петровского".
- Почему не на большой?
- Аренда каждого матча достаточно дорогая. Плюс мы понимали, что не сможем собрать достаточно зрителей на такой матч. Поэтому было принято такое решение.
"Советский спорт в Санкт-Петербурге"
- Хотели провести кубковый матч в Новгороде, но нам не разрешили организаторы Кубка России. Поэтому будем играть на малой арене "Петровского".
- Почему не на большой?
- Аренда каждого матча достаточно дорогая. Плюс мы понимали, что не сможем собрать достаточно зрителей на такой матч. Поэтому было принято такое решение.
"Советский спорт в Санкт-Петербурге"
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