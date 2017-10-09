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Александр Бубнов: Черчесов определился с вратарем и тремя защитниками

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов отметил, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов уже определился с основными игроками по многим позициям.

"Как Черчесов выставляет состав, можно говорить, что с вратарем и тремя защитниками он определился. В нападении будет основополагающей связка Кокорин - Смолов. У нас получается, что в средней линии только Ерохин более-мене стабильно играет. И нет 100% железного опорника. Хотя такой есть в чемпионате России (Игорь Денисов). Черчесов очертил круг игроков. Но есть еще тот же Шатов. В принципе в сборной есть по два игрока на каждую позицию. Существуют возможности для ротации состава", - цитирует Бубнова "Спорт FM".
Теги: Бубнов Черчесов Сборная России
Сегодня, 22:15
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№1 Написал: CostaNj (Сегодня, 22:20) #
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Болеет за:
«Спартак»
я очень хочу посмотреть, как будут играть вместе Зобнин, Головин и Шатов... мне кажется они смогут накреативить
Регистрация: 8.05.2017
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