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"Зенит" готовит еще одно предложение по 19-летнему полузащитнику "Фиорентины" Кьезе

"Зенит" продолжит борьбу за полузащитника "Фиорентины" Федерико Кьезу, сообщает Sports.ru со ссылкой на TRANSFER market WEB.

Минувшим летом петербургский клуб предлагал за 19-летнего полузащитника 40 миллионов евро плюс бонусы.

Инициатором трансфера был главный тренер "Зенита" Роберто Манчини, который отлично знает итальянский рынок. Однако руководство "фиалок" не стало рассматривать предложение.

Тем не менее, "Зенит" продолжает следить за игроком и планирует сделать новое предложение.
Теги: Зенит Фиорентина
Вчера, 23:13
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6
(1)
№6 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 00:45) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: HardWar
Госсподи, а вы нет? Откуда у вас деньги? Или может лукойл для страны делает хоть 5% от того, что делает газпром? Выродки убогие. Только пиздеть под дудку чсвшных аутистов и могут.

Мы частный клуб и тратим частные деньги владельца,поэтому нас никто не попрекает в отличие от вас,вот найдете частного спонсора тогда пожалуйста,да и не надо тут мне рассказывать сказки про недра,ресурсы и нефть в огороде Федуна,это детский утренник))
Регистрация: 6.04.2016
№5 Написал: HardWar Спб. (Сегодня, 00:34) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartak СССР
Цитата: RoboGeo
в отличие от многих других клубов мы умеем и зарабатываем и на билетах, и на атрибутике, и на игроках.

кого ты лечишь тут?вы только потребляете иждевенцы,мало того что сидите на шее у всей страны,так еще и речи подобные хватает совести произносить,правильно вас Путин тыкает носом,жаль что пока только желтую карточку вам показал))

Госсподи, а вы нет? Откуда у вас деньги? Или может лукойл для страны делает хоть 5% от того, что делает газпром? Выродки убогие. Только пиздеть под дудку чсвшных аутистов и могут.

Цитата: RoboGeo
Цитата: Клим Климов
Совсем охренели, бомжи вонючие!! Сначала научитесь бабло зарабатывать, а уж потом тратить!!

в отличие от многих других клубов мы умеем и зарабатываем и на билетах, и на атрибутике, и на игроках.

А у некоторых замануха на стадик, под эгидой займи место в истории, на равне с легендами клуба. Иначе заполняемость пойдет мимо.


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С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011
№4 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 00:30) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: RoboGeo
в отличие от многих других клубов мы умеем и зарабатываем и на билетах, и на атрибутике, и на игроках.

кого ты лечишь тут?вы только потребляете иждевенцы,мало того что сидите на шее у всей страны,так еще и речи подобные хватает совести произносить,правильно вас Путин тыкает носом,жаль что пока только желтую карточку вам показал))
Регистрация: 6.04.2016
№3 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Вчера, 23:55) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Клим Климов
Совсем охренели, бомжи вонючие!! Сначала научитесь бабло зарабатывать, а уж потом тратить!!

в отличие от многих других клубов мы умеем и зарабатываем и на билетах, и на атрибутике, и на игроках.


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ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб
Регистрация: 31.05.2016
№2 Написал: Клим Климов (Вчера, 23:40) #
  • -6
  •  (12)

Совсем охренели, бомжи вонючие!! Сначала научитесь бабло зарабатывать, а уж потом тратить!!
Регистрация: 1.07.2017
№1 Написал: moistavki (Вчера, 23:39) #
  • -5
  •  (5)

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Регистрация: 9.10.2017
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