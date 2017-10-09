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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Зенит" готовит еще одно предложение по 19-летнему полузащитнику "Фиорентины" Кьезе
"Зенит" продолжит борьбу за полузащитника "Фиорентины" Федерико Кьезу, сообщает Sports.ru со ссылкой на TRANSFER market WEB.
Минувшим летом петербургский клуб предлагал за 19-летнего полузащитника 40 миллионов евро плюс бонусы.
Инициатором трансфера был главный тренер "Зенита" Роберто Манчини, который отлично знает итальянский рынок. Однако руководство "фиалок" не стало рассматривать предложение.
Тем не менее, "Зенит" продолжает следить за игроком и планирует сделать новое предложение.
Минувшим летом петербургский клуб предлагал за 19-летнего полузащитника 40 миллионов евро плюс бонусы.
Инициатором трансфера был главный тренер "Зенита" Роберто Манчини, который отлично знает итальянский рынок. Однако руководство "фиалок" не стало рассматривать предложение.
Тем не менее, "Зенит" продолжает следить за игроком и планирует сделать новое предложение.
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