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Валерий Газзаев: Онопко и в свои 47 лет не уступает защитникам сборной

Заслуженный тренер РФ, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев поделился впечатлениями от работы с командой "Лидер-65" в товарищеском матче с итальянской сборной ветеранов (6:3).

– Участие в такой игре доставило мне большое удовольствие! Отличная задумка и реализация. Для меня большая честь руководить сборной России в матче, посвященном дню рождения Владимира Владимировича Путина. У нашей команды был отличный состав. Считаю, следует проводить подобные встречи чаще – не только в Грозном, но и по всей стране. Ведь именно так можно дополнительно популяризировать футбол – посмотрите, на "Ахмат Арену" пришло 30 тысяч человек.

Думаю, и наши соперники из Италии несильно расстроились из-за поражения. Я пожелал им приехать к нам в гости еще. Отдельные слова благодарности хочу сказать в адрес Рамзана Кадырова, идейного вдохновителя этого матча.

– Вас чем-то поразил легионер вашей команды Роналдиньо?

– Он поражал меня своей игрой всегда. Но я бы еще отдельно отметил Онопко. Виктор всегда отвечал высоким стандартам европейского футбола. И даже сейчас, в свои 47 лет, он по-прежнему не уступает даже защитникам национальной сборной.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Газзаев Онопко
Вчера, 23:31
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(1)
№3 Написал: dima0501 (Сегодня, 00:38) #
  • -1
  •  (1)
online

Маразм крепчает.
Регистрация: 28.09.2016
№2 Написал: fd65 (Вчера, 23:42) #
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
В сборную его , пес, в сборную..., так же как и березу с игнашевичем....))))))
Регистрация: 3.12.2016
№1 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 23:36) #
  • -6
  •  (6)

Этот матч ....полный абсурд...и ерунда....деньги из бюджета...то что сказал Газзаев...популизм....на 8000 рублей люди в России существуют....а Он про Онопко.....Иди....от....ПОЛНЫЙ.


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016
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