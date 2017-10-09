Валерий Газзаев: Онопко и в свои 47 лет не уступает защитникам сборной

Заслуженный тренер РФ, депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев поделился впечатлениями от работы с командой "Лидер-65" в товарищеском матче с итальянской сборной ветеранов (6:3).– Участие в такой игре доставило мне большое удовольствие! Отличная задумка и реализация. Для меня большая честь руководить сборной России в матче, посвященном дню рождения Владимира Владимировича Путина. У нашей команды был отличный состав. Считаю, следует проводить подобные встречи чаще – не только в Грозном, но и по всей стране. Ведь именно так можно дополнительно популяризировать футбол – посмотрите, на "Ахмат Арену" пришло 30 тысяч человек.Думаю, и наши соперники из Италии несильно расстроились из-за поражения. Я пожелал им приехать к нам в гости еще. Отдельные слова благодарности хочу сказать в адрес Рамзана Кадырова, идейного вдохновителя этого матча.– Он поражал меня своей игрой всегда. Но я бы еще отдельно отметил Онопко. Виктор всегда отвечал высоким стандартам европейского футбола. И даже сейчас, в свои 47 лет, он по-прежнему не уступает даже защитникам национальной сборной.