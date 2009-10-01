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Артур Юсупов получил серьёзную травму

Полузащитник "Ростова" Артур Юсупов получил серьёзную травму, сообщает официальный сайт клуба.

"На одной из тренировок "Ростова" полузащитник нашей команды Артур Юсупов получил травму связок колена. Точные сроки восстановления будут известны позже. Желаем нашему игроку здоровья и ждём его на поле!

Уважаемые болельщики, мы решили запустит хэштег #артурмыстобой. Артуру очень важно знать, что вы рядом с ним в этот непростой момент. Давайте поддержим его добрыми словами!", — говорится в сообщении клуба.
Теги: Юсупов Ростов
Сегодня, 19:08
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(0)
№2 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 19:18) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
В этой сборной все травмируются, хоть отмазывайся, как шлюба.

А с каких пор это чудо в сборной?


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:11) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Сибирь»
В этой сборной все травмируются, хоть отмазывайся, как шлюба.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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