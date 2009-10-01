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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Артур Юсупов получил серьёзную травму
Полузащитник "Ростова" Артур Юсупов получил серьёзную травму, сообщает официальный сайт клуба.
"На одной из тренировок "Ростова" полузащитник нашей команды Артур Юсупов получил травму связок колена. Точные сроки восстановления будут известны позже. Желаем нашему игроку здоровья и ждём его на поле!
Уважаемые болельщики, мы решили запустит хэштег #артурмыстобой. Артуру очень важно знать, что вы рядом с ним в этот непростой момент. Давайте поддержим его добрыми словами!", — говорится в сообщении клуба.
"На одной из тренировок "Ростова" полузащитник нашей команды Артур Юсупов получил травму связок колена. Точные сроки восстановления будут известны позже. Желаем нашему игроку здоровья и ждём его на поле!
Уважаемые болельщики, мы решили запустит хэштег #артурмыстобой. Артуру очень важно знать, что вы рядом с ним в этот непростой момент. Давайте поддержим его добрыми словами!", — говорится в сообщении клуба.
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