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Сергей Лапочкин будет судить матч "Ахмат" - "Спартак"

Назначены судьи и инспекторы на матчи 13-го тура Чемпионата России.

13 октября (пятница)

"Ахмат" – "Спартак": судья – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи – Валерий Данченко (Уфа), Игорь Демешко (Московская область); резервный судья – Дмитрий Недвижай (Ставрополь); инспектор – Александр Гончар (Сочи).

14 октября (суббота)

"Динамо" – "СКА-Хабаровск": судья – Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи – Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону), Роман Усачев (Ростов-на-Дону; резервный судья – Дмитрий Панин (Московская область); инспектор – Гаряфий Жафяров (Москва).

"Урал" – "Анжи": судья – Роман Галимов (Улан-Удэ); ассистенты судьи – Алексей Лебедев (Санкт-Петербург), Андрей Глот (Ярославль); резервный судья – Станислав Васильев (Ижевск); инспектор – Николай Иванов (Санкт-Петербург).

"Краснодар" – ЦСКА: судья – Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи – Максим Гаврилин (Владимир), Дмитрий Жвакин (Ленинградская область); резервный судья – Павел Кукуян (Сочи); инспектор – Александр Гвардис (Калининград).

15 октября (воскресенье)

"Уфа" – "Локомотив": судья – Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи – Николай Богач (Московская область), Арам Петросян (Московская область); резервный судья – Николай Волошин (Смоленск); инспектор – Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).

"Ростов" – "Рубин": судья – Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин (Москва), Дмитрий Чельцов (Москва); резервный судья – Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор – Михаил Ходырев (Москва).

"Зенит" – "Арсенал": судья – Артем Чистяков (Азов); ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе (Москва), Александр Богданов (Московская область); резервный судья – Иван Сиденков (Санкт-Петербург); инспектор – Александр Колобаев (Москва).

16 октября (понедельник)

"Амкар" – "Тосно": судья – Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи – Алексей Воронцов (Ярославль), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья – Юрий Апонасенко (Москва); инспектор – Андрей Бутенко (Москва).

РФС
Теги: Лапочкин Спартак ЦСКА Зенит
Сегодня, 00:20
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№1 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 00:41) #
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Болеет за:
«Зенит»
Наш человек! confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
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