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Артур Юсупов сегодня перенесет операцию

Полузащитник Артур Юсупов, выступающий на правах аренды за "Ростов", порвал крестообразные связки колена. Сегодня, 11 октября, игрок перенесёт операцию.

Накануне стало известно, что 28-летний футболист получил травму связок колена на одной из тренировок "Ростова". Точные сроки, которые потребуются игроку на восстановление, станут известны позже.

"Чемпионат.сом"
Теги: Юсупов Ростов
Сегодня, 18:31
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№3 Написал: Дима Яровой (Сегодня, 19:44) #
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Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://bam.bz/25T
Регистрация: 11.10.2017
№2 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 18:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Городовой,
здоровья парню,
не красиво считать чужие деньги ,
а уж тем более в такой ситуации,
давайте будем более милосердные в таких вопросах


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"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 18:35) #
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Болеет за:
«Зенит»
У этого бездаря еще два года контракта.Второй Файзулин на подходе.Толку ноль,зато зарплата полтора ляма евриков..


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Чем такси отличается от Спартака? В такси влезет четыре,а в Спартак ПЯТЬ!!!)))
Регистрация: 25.03.2015
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