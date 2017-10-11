Артур Юсупов сегодня перенесет операцию

Полузащитник Артур Юсупов, выступающий на правах аренды за "Ростов", порвал крестообразные связки колена. Сегодня, 11 октября, игрок перенесёт операцию.Накануне стало известно, что 28-летний футболист получил травму связок колена на одной из тренировок "Ростова". Точные сроки, которые потребуются игроку на восстановление, станут известны позже.