Артур Юсупов сегодня перенесет операцию

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:48
Станислав Черчесов: в игре с Кореей Самедов не доработал, настолько быстро сыграли корейцы (1)
Станислав Черчесов: в игре с Кореей Самедов не доработал, настолько быстро сыграли корейцы (1)
18:07
Станислав Черчесов: Дзагоев – виртуальный футболист. Он по потенциалу игрок сборной, но мы его не видим (19)
Станислав Черчесов: Дзагоев – виртуальный футболист. Он по потенциалу игрок сборной, но мы его не видим (19)
17:45
Станислав Черчесов: Габулов? Почему мы должны отказаться от игрока, который хорошо себя показывает? (2)
Станислав Черчесов: Габулов? Почему мы должны отказаться от игрока, который хорошо себя показывает? (2)
16:06
Александр Бубнов: сборная не может взять мяч под контроль с первых минут, это основная проблема (5)
Александр Бубнов: сборная не может взять мяч под контроль с первых минут, это основная проблема (5)
14:59
Умар Ниасс: адаптироваться в "Эвертоне" несложно, особенно после того, что я видел в России (5)
Умар Ниасс: адаптироваться в "Эвертоне" несложно, особенно после того, что я видел в России (5)
14:50
Жена Клаудио Браво: пока одни рвали задницы ради побед, другие не тренировались из-за похмелья (3)
Жена Клаудио Браво: пока одни рвали задницы ради побед, другие не тренировались из-за похмелья (3)
12:54
Александр Тарханов: в первом тайме сборная России медленно играла, во втором темп взвинтили - все наладилось (5)
Александр Тарханов: в первом тайме сборная России медленно играла, во втором темп взвинтили - все наладилось (5)
11:58
Болельщики сборной США: несправедливо, что играли сразу и с Тринидадом, и с Тобаго. Это русские во всем виноваты (32)
Болельщики сборной США: несправедливо, что играли сразу и с Тринидадом, и с Тобаго. Это русские во всем виноваты (32)
11:35
Вячеслав Колосков: телеканал FOX понесет имиджевые потери из-за невыхода сборной США на ЧМ (2)
Вячеслав Колосков: телеканал FOX понесет имиджевые потери из-за невыхода сборной США на ЧМ (2)
Артур Юсупов сегодня перенесет операцию
Полузащитник Артур Юсупов, выступающий на правах аренды за "Ростов", порвал крестообразные связки колена. Сегодня, 11 октября, игрок перенесёт операцию.
Накануне стало известно, что 28-летний футболист получил травму связок колена на одной из тренировок "Ростова". Точные сроки, которые потребуются игроку на восстановление, станут известны позже.
"Чемпионат.сом"
Накануне стало известно, что 28-летний футболист получил травму связок колена на одной из тренировок "Ростова". Точные сроки, которые потребуются игроку на восстановление, станут известны позже.
"Чемпионат.сом"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.