Артур Юсупов: футбол - самое главное, что у меня есть в жизни. К сожалению, придется пропустить примерно полгода

Полузащитник "Ростова" Артур Юсупов рассказал о своей операции в связи с разрывом крестообразных связок."Не считая родных и близких, футбол - самое главное, что у меня есть в жизни. К сожалению, из-за тяжёлой травмы придётся пропустить примерно полгода, хотя сделаю всё от себя зависящее, чтобы сократить время восстановления.Уже прошла операция, вроде успешно. Огромное спасибо докторам и руководству "Ростова" и "Зенита", которые быстро всё сделали и очень оперативно положили меня на операцию. Ещё хочу сказать большое спасибо всем, кто поддержал меня и лично, и в Интернете. В такую непростую минуту каждое доброе слово, каждый комментарий для меня на вес золота. Желаю всем здоровья и обходиться без травм, пожалуй, в жизни это самое главное", — написал Юсупов.