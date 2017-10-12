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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Артур Юсупов: футбол - самое главное, что у меня есть в жизни. К сожалению, придется пропустить примерно полгода
Полузащитник "Ростова" Артур Юсупов рассказал о своей операции в связи с разрывом крестообразных связок.
"Не считая родных и близких, футбол - самое главное, что у меня есть в жизни. К сожалению, из-за тяжёлой травмы придётся пропустить примерно полгода, хотя сделаю всё от себя зависящее, чтобы сократить время восстановления.
Уже прошла операция, вроде успешно. Огромное спасибо докторам и руководству "Ростова" и "Зенита", которые быстро всё сделали и очень оперативно положили меня на операцию. Ещё хочу сказать большое спасибо всем, кто поддержал меня и лично, и в Интернете. В такую непростую минуту каждое доброе слово, каждый комментарий для меня на вес золота. Желаю всем здоровья и обходиться без травм, пожалуй, в жизни это самое главное", — написал Юсупов.
"Не считая родных и близких, футбол - самое главное, что у меня есть в жизни. К сожалению, из-за тяжёлой травмы придётся пропустить примерно полгода, хотя сделаю всё от себя зависящее, чтобы сократить время восстановления.
Уже прошла операция, вроде успешно. Огромное спасибо докторам и руководству "Ростова" и "Зенита", которые быстро всё сделали и очень оперативно положили меня на операцию. Ещё хочу сказать большое спасибо всем, кто поддержал меня и лично, и в Интернете. В такую непростую минуту каждое доброе слово, каждый комментарий для меня на вес золота. Желаю всем здоровья и обходиться без травм, пожалуй, в жизни это самое главное", — написал Юсупов.
Не считая родных и близких ,футбол самое главное что у меня есть в жизни ,к сожалению из за тяжёлой травмы придётся пропустить примерно пол года,хотя сделаю всё от себя зависящее, чтоб сократить время восстановление,уже прошла ОПЕРАЦИЯ тьфу тьфу тьфу вроде успешно??????огромное спасибо докторам и руководству @fcrostov и @zenit_spb которые быстро все сделали и очень оперативно положили меня на операцию и ещё хочу сказать большое спасибо всем кто поддержал меня и лично напрямую,и в интернете !!!в такую не простую минуту каждое доброе слово,каждый комментарий для меня навес золота ??желаю всем здоровья и обходиться без травм ,пожалуй в жизни это самое главное !!!!!!!
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