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Артур Юсупов: футбол - самое главное, что у меня есть в жизни. К сожалению, придется пропустить примерно полгода

Полузащитник "Ростова" Артур Юсупов рассказал о своей операции в связи с разрывом крестообразных связок.

"Не считая родных и близких, футбол - самое главное, что у меня есть в жизни. К сожалению, из-за тяжёлой травмы придётся пропустить примерно полгода, хотя сделаю всё от себя зависящее, чтобы сократить время восстановления.

Уже прошла операция, вроде успешно. Огромное спасибо докторам и руководству "Ростова" и "Зенита", которые быстро всё сделали и очень оперативно положили меня на операцию. Ещё хочу сказать большое спасибо всем, кто поддержал меня и лично, и в Интернете. В такую непростую минуту каждое доброе слово, каждый комментарий для меня на вес золота. Желаю всем здоровья и обходиться без травм, пожалуй, в жизни это самое главное", — написал Юсупов.

Не считая родных и близких ,футбол самое главное что у меня есть в жизни ,к сожалению из за тяжёлой травмы придётся пропустить примерно пол года,хотя сделаю всё от себя зависящее, чтоб сократить время восстановление,уже прошла ОПЕРАЦИЯ тьфу тьфу тьфу вроде успешно??????огромное спасибо докторам и руководству @fcrostov и @zenit_spb которые быстро все сделали и очень оперативно положили меня на операцию и ещё хочу сказать большое спасибо всем кто поддержал меня и лично напрямую,и в интернете !!!в такую не простую минуту каждое доброе слово,каждый комментарий для меня навес золота ??желаю всем здоровья и обходиться без травм ,пожалуй в жизни это самое главное !!!!!!!

A post shared by Артур Юсупов (@jusup8) on

Теги: Юсупов Ростов
Сегодня, 19:10
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№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 19:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья!
Регистрация: 23.11.2009
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