Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
19:10
Артур Юсупов: футбол - самое главное, что у меня есть в жизни. К сожалению, придется пропустить примерно полгода (4)
Артур Юсупов: футбол - самое главное, что у меня есть в жизни. К сожалению, придется пропустить примерно полгода (4)
18:11
Сергей Анохин: миллионы заявок на билеты на чемпионат мира-2018 говорят, что люди не боятся ехать в Россию
Сергей Анохин: миллионы заявок на билеты на чемпионат мира-2018 говорят, что люди не боятся ехать в Россию
Геннадий Орлов: в игре с Ираном мне не понравился этот бразилец, получивший паспорт РФ
Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре сборной России в контрольных матчах с Южной Кореей (4:2) и Ираном (1:1), раскритиковав защитника Марио Фернандеса.
"Я вижу рост нашей сборной — шаг за шагом, постепенно. Первый тайм с Ираном просто провалили, хотя надо учитывать, что нам противостоял участник чемпионата мира. Но мне понравилось, что во втором тайме Черчесов выпустил трёх футболистов: Кузяева, Самедова и Полоза, — которые сделали результат. После этих замен футбол стал другим.
Мне не понравился вот этот бразилец, который получил российский паспорт, — правый защитник Фернандес. Марио был очень примитивен в этой игре. Я считаю, что Смольников вполне может составить конкуренцию на этой позиции. Он быстрый футболист, и это лучшее качество. Игорь даже быстрее Самедова, но Александр техничнее. Надо выбирать тренерам.
В первом тайме Миранчук неудачно сыграл, Тарасов — совсем плохо, Ерохин тоже. Зенитовец больше назад передачи отдавал, к своим воротам, не шёл на обострение. Смолов и Кокорин, которые находятся в хорошей спортивной форме, вообще мячей не получали. В первом тайме не было опасных моментов у ворот Ирана. Но замены перевернули ход игры — значит, есть резерв, что-то появилось. Прошлой осенью всё было бесперспективно.
Задачи надо ставить высокие. Конечно, нам не выиграть чемпионат мира, но мы можем что-то показать в группе. Во-первых, подождём, кто окажется в соперниках по итогам жеребьёвки. В группе всего три матча, и если мы добьёмся успеха, то сколько радости будет у наших болельщиков!" — сказал Орлов в эфире "Эха Москвы в Санкт-Петербурге".
"Чемпионат.сом"
"Я вижу рост нашей сборной — шаг за шагом, постепенно. Первый тайм с Ираном просто провалили, хотя надо учитывать, что нам противостоял участник чемпионата мира. Но мне понравилось, что во втором тайме Черчесов выпустил трёх футболистов: Кузяева, Самедова и Полоза, — которые сделали результат. После этих замен футбол стал другим.
Мне не понравился вот этот бразилец, который получил российский паспорт, — правый защитник Фернандес. Марио был очень примитивен в этой игре. Я считаю, что Смольников вполне может составить конкуренцию на этой позиции. Он быстрый футболист, и это лучшее качество. Игорь даже быстрее Самедова, но Александр техничнее. Надо выбирать тренерам.
В первом тайме Миранчук неудачно сыграл, Тарасов — совсем плохо, Ерохин тоже. Зенитовец больше назад передачи отдавал, к своим воротам, не шёл на обострение. Смолов и Кокорин, которые находятся в хорошей спортивной форме, вообще мячей не получали. В первом тайме не было опасных моментов у ворот Ирана. Но замены перевернули ход игры — значит, есть резерв, что-то появилось. Прошлой осенью всё было бесперспективно.
Задачи надо ставить высокие. Конечно, нам не выиграть чемпионат мира, но мы можем что-то показать в группе. Во-первых, подождём, кто окажется в соперниках по итогам жеребьёвки. В группе всего три матча, и если мы добьёмся успеха, то сколько радости будет у наших болельщиков!" — сказал Орлов в эфире "Эха Москвы в Санкт-Петербурге".
"Чемпионат.сом"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.