Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Геннадий Орлов: в игре с Ираном мне не понравился этот бразилец, получивший паспорт РФ

Телекомментатор Геннадий Орлов поделился мнением об игре сборной России в контрольных матчах с Южной Кореей (4:2) и Ираном (1:1), раскритиковав защитника Марио Фернандеса.

"Я вижу рост нашей сборной — шаг за шагом, постепенно. Первый тайм с Ираном просто провалили, хотя надо учитывать, что нам противостоял участник чемпионата мира. Но мне понравилось, что во втором тайме Черчесов выпустил трёх футболистов: Кузяева, Самедова и Полоза, — которые сделали результат. После этих замен футбол стал другим.

Мне не понравился вот этот бразилец, который получил российский паспорт, — правый защитник Фернандес. Марио был очень примитивен в этой игре. Я считаю, что Смольников вполне может составить конкуренцию на этой позиции. Он быстрый футболист, и это лучшее качество. Игорь даже быстрее Самедова, но Александр техничнее. Надо выбирать тренерам.

В первом тайме Миранчук неудачно сыграл, Тарасов — совсем плохо, Ерохин тоже. Зенитовец больше назад передачи отдавал, к своим воротам, не шёл на обострение. Смолов и Кокорин, которые находятся в хорошей спортивной форме, вообще мячей не получали. В первом тайме не было опасных моментов у ворот Ирана. Но замены перевернули ход игры — значит, есть резерв, что-то появилось. Прошлой осенью всё было бесперспективно.

Задачи надо ставить высокие. Конечно, нам не выиграть чемпионат мира, но мы можем что-то показать в группе. Во-первых, подождём, кто окажется в соперниках по итогам жеребьёвки. В группе всего три матча, и если мы добьёмся успеха, то сколько радости будет у наших болельщиков!" — сказал Орлов в эфире "Эха Москвы в Санкт-Петербурге".

"Чемпионат.сом"
Теги: Орлов Сборная Ирана Сборная Бразилии Фернандес
Сегодня, 19:27
Напечатать
25
(0)
№25 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:58) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Цитата: Blessing
Ты чего, дб, сам не видишь

они не панимают smirk им сложно...

Не дано.... satisfied


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№24 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:56) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Ты чего, дб, сам не видишь

они не панимают smirk им сложно...


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№23 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:56) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Дзюба просто необходим!
Некому кроме него принимать, бороться и делать скидки партнё

Моё мнение, что этим должны заниматься, к примеру, Ерохин и Полоз, они здорово играют вверху, но еще и очень моторные(Полоз), и с пасом(Ерохин), имхо.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№22 Написал: bomjik Санкт-Петербург (Сегодня, 20:55) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: spartak-higway
Если откровенно, то Марио слабо сыграл.Но в цкг он хорош.

У всех бывают плохие игры


--------------------
КР - последняя надежда спартака
Регистрация: 12.08.2012
№21 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:52) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Назови хоть одного?

Ты чего, дб, сам не видишь, Смольникова и Жиркова записали в полузащитники, так видит главный тренер, ориентация у него такая,- если у Зенита защитники атакуют, значит это в его понимании полузащитники, причём тут наша команда?? Чернов тоже наш, в аренде у Тосно, но Комбарова потеснил. Короче, вопросы не к Зениту, а к Черчесову. Чего он ставит в защиту сборной оборонцев из команды, которая по пропущенным вторая в чемпионате, ну причем здесь Зенит, деревянный?????????????


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№20 Написал: Aligator Ставрополь (Сегодня, 20:50) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: GS
Цитата: spartak-higway
Если откровенно, то Марио слабо сыграл.Но в цкг он хорош.

Игрок играет не сам по себе, а в команде. В ЦСКА налажены комбинации с ПЗ и напами, открывающие Фернандесу фланг, а в сборной он всё время в защиту тыкался.

Соотв., и в Зените, и в Спартаке налажены кроссы на правый фланг. Поэтому Кузяев так удачно Самедову на выход и выложил.

Ну вообщем-то Фернандес пока не вышел на свои кондиции после травмы. А кроссы у него ничего. Даже лучше Самедова, вот подачи скромнее, и опыта меньше. Фернандес это загонщик, в смысле загонял иранца, а Самедов потом ударил. Тактика однако.!


--------------------
Я не самый добрый. Но я убью всех кто добрее меня, и стану самым добрым.
Регистрация: 29.11.2011
№19 Написал: Hitman (Сегодня, 20:47) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Согласен с ГСО,Фернандес за сборную вообще никакой,скрипел как не смазанная телега
Регистрация: 20.04.2017
№18 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:45) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Blessing
Цитата: Сибирячок
Есть 2 мнения. Мнение Орлова и правильное мнение.

Эт точно..., вопреки "правильному мнению", он по всем прошёлся, а вот двух спартаковских защитников, фигурирующих в эпизоде с пропущенным голом, упустил, видать посчитал, что не имеет смысла говорить о временных статистах сборной.

Девочка, я с удовольствием в сборной посмотрю на всех центральных защитников Зенита, хоть их 2 будет, хоть 3. Назови хоть одного? Ах, ни одного не подготовили? Так завали тухляк свой тогда.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№17 Написал: fd65 (Сегодня, 20:39) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Вот если бы был аргенинцем, то он вам, ГСО, однозначно бы понравился....)))))
Регистрация: 3.12.2016
№16 Написал: GS Москва (Сегодня, 20:34) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: spartak-higway
Если откровенно, то Марио слабо сыграл.Но в цкг он хорош.

Игрок играет не сам по себе, а в команде. В ЦСКА налажены комбинации с ПЗ и напами, открывающие Фернандесу фланг, а в сборной он всё время в защиту тыкался.

Соотв., и в Зените, и в Спартаке налажены кроссы на правый фланг. Поэтому Кузяев так удачно Самедову на выход и выложил.
Регистрация: 22.09.2009
№15 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:31) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stepanmlc
Анюкова на правый край, что бы бы Гена был счастлив

Нет, он уже не тянет. А Фернандес - шлак.
Регистрация: 19.03.2010
№14 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:27) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
Костя, он объявлял, что заканчивает в сборной, его еще Слуцкий на Евро16 хотел, но Сашка отказался

я помню, Анатолич...но может Черчес уговорил бы?
Кстати, судя по первому тайму с Ираном, да и с Кореей тоже, Дзюба просто необходим!
Некому кроме него принимать, бороться и делать скидки партнёрам после всех этих забросов-навесов верхом. И навесы с флангов замыкать некому, вратаря топтать и защитников.


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№13 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:19) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Цитата: stepanmlc
Анюкова на правый край

Он в хорошей форме+опыт...не испортит как минимум, а может и усилить хотя бы на замену

Костя, он объявлял, что заканчивает в сборной, его еще Слуцкий на Евро16 хотел, но Сашка отказался.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№12 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 20:17) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ахах,да этому Орлову,никто не нравится ,если он не игрок бомжей,в реальности же,этот бразилец сильнее всех на правом фланге.
Регистрация: 12.02.2013
№11 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:16) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: stepanmlc
Анюкова на правый край

Он в хорошей форме+опыт...не испортит как минимум, а может и усилить хотя бы на замену


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№10 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:15) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Сибирячок
Есть 2 мнения. Мнение Орлова и правильное мнение.

Эт точно..., вопреки "правильному мнению", он по всем прошёлся, а вот двух спартаковских защитников, фигурирующих в эпизоде с пропущенным голом, упустил, видать посчитал, что не имеет смысла говорить о временных статистах сборной.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№9 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:12) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Гринч
Дурак ты, Смольников в разы лучше Фернандеса...

sweat_smile Это тот Смольников, который был худшим в Европе на чемпионате Европы же?


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№8 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:11) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Гринч
Цитата: cska1971
№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 19:30) #+3 (9)



То есть, полузащита сыграла хреново, но не понравился Фернандес, поэтому нужно вместо него впихнуть своего Смольникова, через которого все привозы идут?



Дурак ты, Смольников в разы лучше Фернандеса....А вообще мне по...й, игра у сборной как не было, так и нет....


Гена, ты?
Или просто однояйцевый близнец Генин по "разуму"...
Смольников лучше, еще и в разы))))))) насмешил


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№7 Написал: Голеодор Москва (Сегодня, 20:02) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Алания»
Цитата: sanyapytilin
Ну это же Гена, как без него мыслей обойтись...
Игра Марио была на 3+, но он второй матч играет за сборную. Уж точно на ЧМ пригодится.

wink
Регистрация: 3.05.2015
№6 Написал: Гринч СПб (Сегодня, 20:02) #
  • -6
  •  (12)

Цитата: cska1971
№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 19:30) #+3 (9)



То есть, полузащита сыграла хреново, но не понравился Фернандес, поэтому нужно вместо него впихнуть своего Смольникова, через которого все привозы идут?



Дурак ты, Смольников в разы лучше Фернандеса....А вообще мне по...й, игра у сборной как не было, так и нет....


--------------------
Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017
№5 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 19:59) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Если откровенно, то Марио слабо сыграл.Но в цкг он хорош.


--------------------
Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№4 Написал: stepanmlc (Сегодня, 19:56) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Анюкова на правый край, что бы бы Гена был счастлив


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 19:47) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Ну это же Гена, как без его мыслей обойтись...
Игра Марио была на 3+, но он второй матч играет за сборную. Уж точно на ЧМ пригодится.


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 19:46) #
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Сибирь»
Есть 2 мнения. Мнение Орлова и правильное мнение.


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 19:30) #
  • +3
  •  (15)

То есть, полузащита сыграла хреново, но не понравился Фернандес, поэтому нужно вместо него впихнуть своего Смольникова, через которого все привозы идут?
Регистрация: 26.01.2007
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.