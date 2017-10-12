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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виталий Мутко: РФС должен решить вопрос с кредиторской задолженностью до конца года
Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сообщил, что что организация должна закрыть вопрос с кредиторской задолженностью до конца года.
Задолженность организации на начало 2017 года составляла 347,8 миллиона рублей.
"Эти два года были тяжелы с точки зрения экономики, мы стараемся организовать максимально плодотворные условия для работы основной сборной, "молодежки". Это огромных ресурсов стоит. В этом году мы должны решить все вопросы с кредиторской задолженностью, выйти в ноль и со следующего года можем начинать менять структуру, привлекать более высокого уровня специалистов", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Задолженность организации на начало 2017 года составляла 347,8 миллиона рублей.
"Эти два года были тяжелы с точки зрения экономики, мы стараемся организовать максимально плодотворные условия для работы основной сборной, "молодежки". Это огромных ресурсов стоит. В этом году мы должны решить все вопросы с кредиторской задолженностью, выйти в ноль и со следующего года можем начинать менять структуру, привлекать более высокого уровня специалистов", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
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