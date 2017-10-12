Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Виталий Мутко: РФС должен решить вопрос с кредиторской задолженностью до конца года

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сообщил, что что организация должна закрыть вопрос с кредиторской задолженностью до конца года.

Задолженность организации на начало 2017 года составляла 347,8 миллиона рублей.

"Эти два года были тяжелы с точки зрения экономики, мы стараемся организовать максимально плодотворные условия для работы основной сборной, "молодежки". Это огромных ресурсов стоит. В этом году мы должны решить все вопросы с кредиторской задолженностью, выйти в ноль и со следующего года можем начинать менять структуру, привлекать более высокого уровня специалистов", - цитирует Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко
Сегодня, 19:44
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.