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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Сергей Анохин: миллионы заявок на билеты на чемпионат мира-2018 говорят, что люди не боятся ехать в Россию
Сергей Анохин: миллионы заявок на билеты на чемпионат мира-2018 говорят, что люди не боятся ехать в Россию
Рашид Рахимов: еще не было переговоров с австрийской федерацией
Переговоров между российским тренером Рашидом Рахимовым и Австрийским футбольным союзом не было.
"Кандидатом можно быть куда угодно, поэтому не хочется говорить об этом, когда просто идут какие-то разговоры.
Были ли переговоры с австрийской федерацией? Еще не было ничего", - цитирует Рахимова ТАСС.
"Кандидатом можно быть куда угодно, поэтому не хочется говорить об этом, когда просто идут какие-то разговоры.
Были ли переговоры с австрийской федерацией? Еще не было ничего", - цитирует Рахимова ТАСС.
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