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Рашид Рахимов: еще не было переговоров с австрийской федерацией

Переговоров между российским тренером Рашидом Рахимовым и Австрийским футбольным союзом не было.

"Кандидатом можно быть куда угодно, поэтому не хочется говорить об этом, когда просто идут какие-то разговоры.

Были ли переговоры с австрийской федерацией? Еще не было ничего", - цитирует Рахимова ТАСС.
Теги: Рахимов
Сегодня, 20:33
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