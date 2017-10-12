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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Мориц Бауэр: ни для кого не секрет, что Бекиевич сделал из "Ростова" очень сильную команду
Защитник "Рубина" Мориц Бауэр поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России с "Ростовом".
— Мориц, что ждете от соперника в предстоящей игре?
— Ни для кого не секрет, что Курбан Бекиевич сделал из "Ростова" очень сильную команду. Команда находится выше нас в турнирной таблице. Очевидно, что будет сложный матч и сложный выезд.
— Вы были в расположении сборной Австрии. Изменилось ли настроение внутри команды за время вашего отсутствия?
— Перерыв случился кстати. Период перед перерывом был не самый удачный в чемпионате. У команды было время потренироваться, подготовиться, чтобы следующие матчи были лучше.
ФК "Рубин"
— Мориц, что ждете от соперника в предстоящей игре?
— Ни для кого не секрет, что Курбан Бекиевич сделал из "Ростова" очень сильную команду. Команда находится выше нас в турнирной таблице. Очевидно, что будет сложный матч и сложный выезд.
— Вы были в расположении сборной Австрии. Изменилось ли настроение внутри команды за время вашего отсутствия?
— Перерыв случился кстати. Период перед перерывом был не самый удачный в чемпионате. У команды было время потренироваться, подготовиться, чтобы следующие матчи были лучше.
ФК "Рубин"
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