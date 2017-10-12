Мориц Бауэр: ни для кого не секрет, что Бекиевич сделал из "Ростова" очень сильную команду

Защитник "Рубина" Мориц Бауэр поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России с "Ростовом".— Ни для кого не секрет, что Курбан Бекиевич сделал из "Ростова" очень сильную команду. Команда находится выше нас в турнирной таблице. Очевидно, что будет сложный матч и сложный выезд.— Перерыв случился кстати. Период перед перерывом был не самый удачный в чемпионате. У команды было время потренироваться, подготовиться, чтобы следующие матчи были лучше.