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Александр Трошечкин: в России предпочтение отдается легионерам, а не молодым игрокам

Полузащитник "Тосно" Александр Трошечкин отметил, что клубы должны отдавать предпочтение молодым доморощенным игрокам, а не брать легионеров.

– Почему в Европе всё же более охотно доверяют молодым? Есть понимание?

– Наверное, это связано с менталитетом. Я был на просмотре в одном из чешских клубов. Это не так далеко от нас, местный чемпионат не самый передовой, конечно, слабее нашего. Так вот там вместе со мной тренировались такие же 20-летние ребята. Я был не слабее, такого же уровня. А раз так, то зачем меня брать? Не знаю, как в остальных командах, но в "Словане" из Либерца если легионер сильнее местного игрока, но лишь немного, то ставку сделают на своего.

– Правильно.

– Согласен. У нас же предпочтение отдается легионерам. Хотя есть и исключения. Мне нравится, как выглядит ЦСКА. Конечно, у них там свои внутриклубные дела, но все равно играют молодые ребята. Головин раскрылся, Жамалетдинов забивал в Лиге чемпионов, Чалов играет. То же самое сейчас происходит в "Локомотиве". Миранчуки, конечно, немного старше Жамалетдинова с Чаловым, но у нас же к ним относятся, как к молодым. Оба уже в сборной. Баринов выходит на поле. У нас в "Тосно" играет молодой Мелкадзе, которого "Спартак" отдал в аренду. Ситуация меняется, но немного.

"Спорт день за днем"
Теги: Тосно
Сегодня, 21:15
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(1)
№2 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 22:24) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
лимит нужно ужесточать иначе так и будут по 8 папуасов бегать в говночашке за зенит
Регистрация: 6.04.2016
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 21:21) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
научитесь играть лучше легов. и будут предпочитать вас.
а пока что у вас больше понтов и требований чем игры


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
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