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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Андрей Аршавин расстался с женой спустя год после бракосочетания
Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин расстался с супругой Алисой Казьминой спустя год после бракосочетания, сообщает Life.
Отмечается, что инициатором разрыва отношений стала Казьмина.
"Ушла от Андрея. Я все закончила. Мы больше не вместе. Прошу к этой теме не возвращаться и меня не беспокоить. Это безвозвратно.
Взрослые люди не ссорятся. Взрослые люди принимают решения и уходят. Я ни к кому не ушла, сразу говорю, я ушла по обстоятельствам своей работы, скажем так.
Мне почему-то все писали, что он от меня уйдет. А по итогу-то я от него ушла", — сказала Казьмина.
36-летний Аршавин и 35-летняя Казьмина состояли в браке с 1 сентября 2016 года. В феврале у них родилась дочь Есеня.
Отмечается, что инициатором разрыва отношений стала Казьмина.
"Ушла от Андрея. Я все закончила. Мы больше не вместе. Прошу к этой теме не возвращаться и меня не беспокоить. Это безвозвратно.
Взрослые люди не ссорятся. Взрослые люди принимают решения и уходят. Я ни к кому не ушла, сразу говорю, я ушла по обстоятельствам своей работы, скажем так.
Мне почему-то все писали, что он от меня уйдет. А по итогу-то я от него ушла", — сказала Казьмина.
36-летний Аршавин и 35-летняя Казьмина состояли в браке с 1 сентября 2016 года. В феврале у них родилась дочь Есеня.
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