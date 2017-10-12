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Андрей Аршавин расстался с женой спустя год после бракосочетания

Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин расстался с супругой Алисой Казьминой спустя год после бракосочетания, сообщает Life.

Отмечается, что инициатором разрыва отношений стала Казьмина.

"Ушла от Андрея. Я все закончила. Мы больше не вместе. Прошу к этой теме не возвращаться и меня не беспокоить. Это безвозвратно.

Взрослые люди не ссорятся. Взрослые люди принимают решения и уходят. Я ни к кому не ушла, сразу говорю, я ушла по обстоятельствам своей работы, скажем так.

Мне почему-то все писали, что он от меня уйдет. А по итогу-то я от него ушла", — сказала Казьмина.

36-летний Аршавин и 35-летняя Казьмина состояли в браке с 1 сентября 2016 года. В феврале у них родилась дочь Есеня.
Теги: Аршавин
Сегодня, 22:09
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№2 Написал: Spartak СССР (Сегодня, 22:27) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Молодец Алиса, шваркнула этого говнистого гнома
Регистрация: 6.04.2016
№1 Написал: acuk Санкт-Петербург (Сегодня, 22:23) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Есеня, ну и имя
Регистрация: 30.07.2009
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