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Владимир Хашиг: "Краснодар" заплатил 175 тысяч фунтов за систему ВАР

Генеральный директор "Краснодара" Владимир Хашиг рассказал о тестировании в первой в истории РФПЛ системе ВАР (помощи со стороны видеоарбитра).

"Мы заключили контракт, срок поставки оборудования – 2 месяца. Но постараемся привезти все за полтора, чтобы успеть к матчу с "Ахматом" (он состоится 3 декабря – Прим.). Инициаторами мы не являемся, введение системы видеоповторов – это не частная лавочка. Просто когда вокруг все только об этом говорят, кто-то должен был это сделать. Дорого или дешево – это всегда вопрос обсуждаемый. Мы заплатили за всё оборудование, доставку, монтаж и первичное обучение 175 тысяч фунтов. Это немаленькая сумма, но клубы несут такие огромные издержки, связанные с ошибками судей, что затраты вполне адекватны. Мы договорились с РФС о том, что до окончания сезона это будет тестирование в режиме офлайн. На вашем языке – "не боевое", а дальше РФПЛ и РФС будут решать", - цитирует Хагиша "Р-Спорт".
Теги: Хашиг Краснодар
Вчера, 23:27
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