Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Курбан Бердыев: думаю, что перерыв на пользу пошел команде

Наставник "Рубина" Курбан Бердыев поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России с "Ростовом".

– Думаю, что перерыв на пользу пошел команде. Психологическая ситуация была не очень хорошая. Вроде при равных играх или с некоторым нашим преимуществом мы теряли очки или, более того, проигрывали. Не знаю, в каком состоянии приехали сборники, но слава богу, что без серьезных травм. Это радует.

– Что можете сказать про "Ростов"? Насколько эта команда Леонида Кучука похожа на ту, с которой вы работали? Есть ли что-то общее?

– Я бы не хотел сравнивать. Мы готовимся к "Ростову" так же, как и к другим командам. Конечно, есть принципиальные перестроения, которые свойственны Леониду Кучуку.

– Сердар Азмун забил за сборную на "Казань-Арене". Этот гол как-то поможет ему психологически?

– Есть такая ситуация. Есть моменты в игре, которые он не забивает в игре, но забивает на тренировках. Такая неуверенность была, думаю, этот гол его психологически разгрузит. Тем более, на родном стадионе.

ФК "Рубин"
Теги: Бердыев Рубин Ростов
Сегодня, 05:17
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.