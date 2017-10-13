Курбан Бердыев: думаю, что перерыв на пользу пошел команде

Наставник "Рубина" Курбан Бердыев поделился ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России с "Ростовом".– Думаю, что перерыв на пользу пошел команде. Психологическая ситуация была не очень хорошая. Вроде при равных играх или с некоторым нашим преимуществом мы теряли очки или, более того, проигрывали. Не знаю, в каком состоянии приехали сборники, но слава богу, что без серьезных травм. Это радует.– Я бы не хотел сравнивать. Мы готовимся к "Ростову" так же, как и к другим командам. Конечно, есть принципиальные перестроения, которые свойственны Леониду Кучуку.– Есть такая ситуация. Есть моменты в игре, которые он не забивает в игре, но забивает на тренировках. Такая неуверенность была, думаю, этот гол его психологически разгрузит. Тем более, на родном стадионе.