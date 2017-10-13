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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Валерий Карпин: думаю, что "Спартак" сегодня должен брать три очка
Бывший главный тренер московского "Спартака" Валерий Карпин поделился своими ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России "Ахмат" - "Спартак".
"После перерыва на матчи сборных, я думаю, что "Спартак" в целом восстановился. Но в составе есть травмы, да и точно неизвестно, кто восстановился, а кто нет. Тяжело всегда играть в Грозном. Будет непростая игра и для "Спартака". Но я думаю, что "Спартак" должен брать три очка. Однако, "Ахмат" сможет забить", — цитирует Карпина "Рейтинг Букмекеров".
"После перерыва на матчи сборных, я думаю, что "Спартак" в целом восстановился. Но в составе есть травмы, да и точно неизвестно, кто восстановился, а кто нет. Тяжело всегда играть в Грозном. Будет непростая игра и для "Спартака". Но я думаю, что "Спартак" должен брать три очка. Однако, "Ахмат" сможет забить", — цитирует Карпина "Рейтинг Букмекеров".
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