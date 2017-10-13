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Валерий Карпин: думаю, что "Спартак" сегодня должен брать три очка

Бывший главный тренер московского "Спартака" Валерий Карпин поделился своими ожиданиями от матча 13-го тура чемпионата России "Ахмат" - "Спартак".

"После перерыва на матчи сборных, я думаю, что "Спартак" в целом восстановился. Но в составе есть травмы, да и точно неизвестно, кто восстановился, а кто нет. Тяжело всегда играть в Грозном. Будет непростая игра и для "Спартака". Но я думаю, что "Спартак" должен брать три очка. Однако, "Ахмат" сможет забить", — цитирует Карпина "Рейтинг Букмекеров".
Теги: Карпин Спартак Ахмат
Сегодня, 17:21
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(1)
№4 Написал: soloz Россия (Сегодня, 18:19) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
laughing sweat_smile
Регистрация: 14.12.2016
№3 Написал: spiri UdSSR (Сегодня, 17:49) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
есть такая мудрая фраза:должен,значит,можешь..
сможет ли СМ?? flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№2 Написал: Работяга Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 17:41) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Путано как-то рассуждает,может нетрезв ?


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014
№1 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 17:26) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Непонятные выводы.
Регистрация: 24.09.2013
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