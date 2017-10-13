Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Матч "Ахмат" - "Спартак" станет 100-м на "Ахмат-Арене"

Матч 13-го тура РФПЛ "Ахмат" - "Спартак" станет сотым для грозненцев на "Ахмат-Арене", информирует официальный сайт "Ахмата".

Первый футбольный матч на "Ахмат-Арене" состоялся 11 мая 2011 года в день торжественного открытия стадиона. Команда "Кавказ", за которую играли известные российские политики и ветераны футбола, сразились со "Сборной Мира".

Свой первый официальный матч на "Ахмат-Арене" грозненская команда провела 20 мая 2011 года в рамках чемпионата России, одержав победу со счетом 1:0.
Теги: Ахмат Спартак
Сегодня, 18:42
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.