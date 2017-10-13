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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Валерий Газзаев: на матчах с Аргентиной и с Испанией будет аншлаг, болельщиков не нужно будет сгонять
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Матч "Ахмат" - "Спартак" станет 100-м на "Ахмат-Арене"
Матч 13-го тура РФПЛ "Ахмат" - "Спартак" станет сотым для грозненцев на "Ахмат-Арене", информирует официальный сайт "Ахмата".
Первый футбольный матч на "Ахмат-Арене" состоялся 11 мая 2011 года в день торжественного открытия стадиона. Команда "Кавказ", за которую играли известные российские политики и ветераны футбола, сразились со "Сборной Мира".
Свой первый официальный матч на "Ахмат-Арене" грозненская команда провела 20 мая 2011 года в рамках чемпионата России, одержав победу со счетом 1:0.
Первый футбольный матч на "Ахмат-Арене" состоялся 11 мая 2011 года в день торжественного открытия стадиона. Команда "Кавказ", за которую играли известные российские политики и ветераны футбола, сразились со "Сборной Мира".
Свой первый официальный матч на "Ахмат-Арене" грозненская команда провела 20 мая 2011 года в рамках чемпионата России, одержав победу со счетом 1:0.
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