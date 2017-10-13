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Нобель Арустамян: "Рубин" рассматривал вариант с Глушаковым, пока "Спартак" не переподписал его

Комментатор Нобель Арустамян рассказал, что "Рубин" интересовался полузащитником "Спартака" Денисом Глушаковым.

"Как говорят, "Рубин" очень хотел воспользоваться ситуацией вокруг Дениса Глушакова в "Спартаке". Мы все знаем, что еще до начала сентября, Глушаков и "Спартак" не переподписали контракт, поэтому была вероятность, что "Рубин" сделает предложение Глушакову зимой, когда до конца контракта у Дениса останется примерно полгода.

"Рубин" этот вариант рассматривал. Бердыев лично хотел пригласить Глушакова. Но, к счастью для "Спартака", руководство вовремя переподписало контракт", - сказал Глушаков.
Теги: Арустамян Глушаков Спартак Рубин
Сегодня, 21:03
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№1 Написал: makcnmka (Сегодня, 21:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Арустамяна слушать... инсайдер, блин.
Регистрация: 16.03.2010
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