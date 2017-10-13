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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Нобель Арустамян: "Рубин" рассматривал вариант с Глушаковым, пока "Спартак" не переподписал его
Комментатор Нобель Арустамян рассказал, что "Рубин" интересовался полузащитником "Спартака" Денисом Глушаковым.
"Как говорят, "Рубин" очень хотел воспользоваться ситуацией вокруг Дениса Глушакова в "Спартаке". Мы все знаем, что еще до начала сентября, Глушаков и "Спартак" не переподписали контракт, поэтому была вероятность, что "Рубин" сделает предложение Глушакову зимой, когда до конца контракта у Дениса останется примерно полгода.
"Рубин" этот вариант рассматривал. Бердыев лично хотел пригласить Глушакова. Но, к счастью для "Спартака", руководство вовремя переподписало контракт", - сказал Глушаков.
"Как говорят, "Рубин" очень хотел воспользоваться ситуацией вокруг Дениса Глушакова в "Спартаке". Мы все знаем, что еще до начала сентября, Глушаков и "Спартак" не переподписали контракт, поэтому была вероятность, что "Рубин" сделает предложение Глушакову зимой, когда до конца контракта у Дениса останется примерно полгода.
"Рубин" этот вариант рассматривал. Бердыев лично хотел пригласить Глушакова. Но, к счастью для "Спартака", руководство вовремя переподписало контракт", - сказал Глушаков.
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