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Станислав Коротаев возглавил юношескую сборную России из игроков 2003 г.р

Российский футбольный союз подписал контракт со Станиславом Коротаевым в качестве старшего тренера юношеской сборной России, составленной из игроков 2003 года рождения. Срок трудового соглашения - до конца 2019 года.

"Безусловно, для меня большая честь и огромная ответственность возглавить юношескую сборную России. Это очень важная и интересная работа, и я хотел бы поблагодарить РФС за оказанное доверие. У меня достаточно большой опыт работы в детско-юношеском футболе – в течение длительного времени я трудился в Академии Коноплева, ижевском "Зените", столичном «Чертаново». С командами этих школ удалось девять раз выиграть Первенства России. Что касается ближайших планов, то до конца года мы запланировали проведение двух селекционных сборов – в ноябре и декабре", - цитирует Коротаева официальный сайт РФС.
Сегодня, 21:14
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