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Александр Ширко: Промес в матче с "Ахматом" запомнился только голевой передачей на Глушакова

"Спартак" действовал активно только в первом тайме матча 13-го тура чемпионата России с грозненским "Ахматом", заявил шестикратный чемпион России в составе "красно-белых" Александр Ширко.

В пятницу "Спартак" обыграл "Ахмат" со счетом 2:1, одержав первую гостевую победу в текущем чемпионате.

"В первом тайме, наверное, полностью владели инициативой, хотя упустили 2-3 опасные атаки, а второй тайм противоположный – отдали инициативу, было напряжение, давление на ворота "Спартака". Свежесть после перерыва? Пожалуй, ее нет, посмотрите второй тайм. Перед перерывом мы видели, как команда за 20-25 минут до конца сдувалась, не могла ничего противопоставить, только отбивалась. Да, сейчас с большим желанием играл тот же Денис Глушаков.

Но общая активность была в первом тайме, а потом не провал, но спад в игре. Если бы "Спартак" не забил второй гол так быстро после того, как "Ахмат" сравнял, то думаю, матч бы закончился вничью. Наверное, можно сказать, что с большой долей везения забили второй мяч. А в концовке отскочил или нет… Были, конечно, у "Ахмата" опасные моменты, навал, но ничего особенного по моментам все же не было", - цитирует Ширко "Р-Спорт".
Теги: Ширко Ахмат Спартак
Сегодня, 00:10
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