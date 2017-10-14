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Дмитрий Комбаров: "Спартак" становится похож на себя образца прошлого сезона

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров заявил, что в матче чемпионата России против "Ахмата" красно-белые были похожи на себя образца прошлого сезона.

"Перед перерывом на матчи национальных сборных мы неплохо сыграли против "Урала", во встрече против "Ахмата" удалось закрепить положительные шаги. Где-то постепенно команда становится похожа на себя образца прошлого сезона, снова обретаем уверенность. Важно, что победы приходят не столько из-за каких-то футбольных качеств, сколько из-за того, что мы бьемся на поле друг за друга. Такие эмоции очень важны для команды, это видно по таким играм, как против "Ахмата", - цитирует Комбарова ТАСС.
Теги: Комбаров Спартак Ахмат
Сегодня, 01:06
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