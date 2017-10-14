Миодраг Божович: находимся с "Зенитом" на разных полюсах

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович отметил, что все игроки готовы сыграть против "Зенита" в матче 13-го тура чемпионата России.- Да, никаких проблем нет. Максимов и Берхамов восстановились. Остальные тоже живы-здоровы.- Так… Это было с "Ростовом". А счет? Если ничего не путаю – 0:2 проиграли в Питере.- Хм. А да, точно.- "Зенит" – очень хорошая команда и в то же время серьезный раздражитель. Мы находимся на разных полюсах. В Питере красивый стадион, отличное поле. Для нас это шанс проявить себя.- Прежде всего "Зенит" может нас недооценить. Кроме того, многие футболисты вернулись из сборных. Мы не знаем, в каком они сейчас находятся состоянии. Конечно, не помешает удача и игровая дисциплина. "Арсенал" умеет добиваться результата за счет сумасшедшей самоотдачи.