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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Миодраг Божович: находимся с "Зенитом" на разных полюсах
Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович отметил, что все игроки готовы сыграть против "Зенита" в матче 13-го тура чемпионата России.
- Все ли игроки готовы к выезду в Санкт-Петербург?
- Да, никаких проблем нет. Максимов и Берхамов восстановились. Остальные тоже живы-здоровы.
- Помните свой последний матч в качестве главного тренера против "Зенита"?
- Так… Это было с "Ростовом". А счет? Если ничего не путаю – 0:2 проиграли в Питере.
- 0:5.
- Хм. А да, точно.
- Не боитесь повторения того счета?
- "Зенит" – очень хорошая команда и в то же время серьезный раздражитель. Мы находимся на разных полюсах. В Питере красивый стадион, отличное поле. Для нас это шанс проявить себя.
- Что вы можете противопоставить?
- Прежде всего "Зенит" может нас недооценить. Кроме того, многие футболисты вернулись из сборных. Мы не знаем, в каком они сейчас находятся состоянии. Конечно, не помешает удача и игровая дисциплина. "Арсенал" умеет добиваться результата за счет сумасшедшей самоотдачи.
"Спорт-Экспресс"
- Все ли игроки готовы к выезду в Санкт-Петербург?
- Да, никаких проблем нет. Максимов и Берхамов восстановились. Остальные тоже живы-здоровы.
- Помните свой последний матч в качестве главного тренера против "Зенита"?
- Так… Это было с "Ростовом". А счет? Если ничего не путаю – 0:2 проиграли в Питере.
- 0:5.
- Хм. А да, точно.
- Не боитесь повторения того счета?
- "Зенит" – очень хорошая команда и в то же время серьезный раздражитель. Мы находимся на разных полюсах. В Питере красивый стадион, отличное поле. Для нас это шанс проявить себя.
- Что вы можете противопоставить?
- Прежде всего "Зенит" может нас недооценить. Кроме того, многие футболисты вернулись из сборных. Мы не знаем, в каком они сейчас находятся состоянии. Конечно, не помешает удача и игровая дисциплина. "Арсенал" умеет добиваться результата за счет сумасшедшей самоотдачи.
"Спорт-Экспресс"
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