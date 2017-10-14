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Дмитрий Хохлов: хотелось бы видеть намного больше болельщиков, чем сегодня

"Динамо" в матче чемпионата России со "СКА-Хабаровском" самой важной целью было набрать три очка, несмотря на качество игры, сообщил главный тренер москвичей Дмитрий Хохлов.

"Самое главное для нас сегодня было добиться результата. Ошибки всегда есть, они неизбежны, но во главу угла ставили результат. Потихоньку меняем тренировочный процесс, сразу все нельзя изменить за неделю, по ходу посмотрим, как все будет", - цитирует Хохлова ТАСС.

На матче присутствовало 3632 болельщика.

"Хотелось бы видеть намного больше болельщиков, чем сегодня, но мы только своей игрой можем их привлекать", - отметил тренер.
Теги: Хохлов Динамо СКА-Хабаровск
Сегодня, 16:40
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№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:03) #
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online

где же их взять.. smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
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