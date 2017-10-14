Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:12
ЦСКА поздравил Мусу с днем рождения (1)
ЦСКА поздравил Мусу с днем рождения (1)
15:47
Дмитрий Комбаров: даже не мог представить, что проведу 200 матчей в футболке "Спартака" (фото) (5)
Дмитрий Комбаров: даже не мог представить, что проведу 200 матчей в футболке "Спартака" (фото) (5)
15:09
Винченцо Монтелла: хотел бы стать лучше Спаллетти, но предпочел бы, чтобы волосы у меня остались
Винченцо Монтелла: хотел бы стать лучше Спаллетти, но предпочел бы, чтобы волосы у меня остались
11:24
Владимир Быстров: если "Краснодар" считает, что им будет легко обыграть ЦСКА, то они сильно ошибаются (4)
Владимир Быстров: если "Краснодар" считает, что им будет легко обыграть ЦСКА, то они сильно ошибаются (4)
11:05
Анонс 18-го тура ФНЛ
Анонс 18-го тура ФНЛ
Дмитрий Хохлов: хотелось бы видеть намного больше болельщиков, чем сегодня
"Динамо" в матче чемпионата России со "СКА-Хабаровском" самой важной целью было набрать три очка, несмотря на качество игры, сообщил главный тренер москвичей Дмитрий Хохлов.
"Самое главное для нас сегодня было добиться результата. Ошибки всегда есть, они неизбежны, но во главу угла ставили результат. Потихоньку меняем тренировочный процесс, сразу все нельзя изменить за неделю, по ходу посмотрим, как все будет", - цитирует Хохлова ТАСС.
На матче присутствовало 3632 болельщика.
"Хотелось бы видеть намного больше болельщиков, чем сегодня, но мы только своей игрой можем их привлекать", - отметил тренер.
"Самое главное для нас сегодня было добиться результата. Ошибки всегда есть, они неизбежны, но во главу угла ставили результат. Потихоньку меняем тренировочный процесс, сразу все нельзя изменить за неделю, по ходу посмотрим, как все будет", - цитирует Хохлова ТАСС.
На матче присутствовало 3632 болельщика.
"Хотелось бы видеть намного больше болельщиков, чем сегодня, но мы только своей игрой можем их привлекать", - отметил тренер.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.