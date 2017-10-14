Обмен ударами на последних минутах принёс "Уралу" победу в матче с "Анжи"

Махачкалинскому "Анжи" не удалось воспользоваться поражением СКА, чтобы уйти с последней строчки в турнирной таблице. В 13-м туре подопечные Вадима Скрипченко проиграли в гостях "Уралу", продлив свою серию без побед до 6 матчей. Rusfootball.info – о яркой встрече с не самой интересной вывеской.В Екатеринбург футболисты "Анжи" приехали в качестве главных аутсайдеров Премьер-Лиги. К экватору турнира махачкалинцы подбираются на последнем месте в турнирной таблице. Смена главного тренера пока своих результатов не дала: Вадим Скрипченко набрал лишь на два очка больше, чем его предшественник Александр Григорян. У обоих специалистов в активе значится всего по одной победе в чемпионате.Тем не менее, в последнее время у поклонников махачкалинского клуба появилась надежда на благополучный исход. На оптимизм настраивали результативные ничьи со "Спартаком" и "Зенитом", в которых футболистам "Анжи" для победы не хватило и двух забитых мячей.Первый тайм встречи с "Уралом" подтверждал тезис о том, что одной из главных проблем "Анжи" является отсутствие везения. С первых минут гости совершенно забыли о том, как положено вести себя в чужом доме. Махачкалинцы устремились вперёд, заставив "Урал" полностью сосредоточиться на обороне. Лишь чудом хозяевам удавалось сохранять свои ворота в неприкосновенности.Заметно нервничал и голкипер "Урала" Годзюр. На 11-й минуте он опрометчиво выбежал за пределы штрафной екатеринбуржцев и столкнулся с Арояном. Столкновение с одноклубником не привело к печальным последствиям: футболисты "Анжи" не успели подхватить мяч, чтобы пробить по пустым воротам.Ещё через минуту за хозяев сыграла штанга. После углового Данченко затылком перебросил Годзюра, но попал в каркас ворот.В то же время у футболистов "Урала" толком ничего не получалось впереди. В этот вечер за всех отдувался Бикфалви. Он вполне мог свести на нет все старания гостей в середине тайма, когда едва не замкнул прострел. Тем не менее, последнее слово перед перерывом осталось за махачкалинцами. Прудников в очередной раз наглядно продемонстрировал основные причины низкой результативности: экс-спартаковец головой бил в упор, но не попал в ворота.Вопреки ожиданиям после перерыва команды словно поменялись ролями. Махачкалинцы полностью отдали инициативу сопернику, чем "уральцы" и воспользовались. Но по инерции футболисты "Анжи" сперва провели ещё одну классную атаку. В начале тайма после дальнего удара за "Урал" вновь сыграла штанга.Зато потом на поле уже доминировали хозяева. И вполне логично, что первый гол в этой встрече забил Бикфалви. Представитель Румынии не без помощи голкипера "Анжи" Лории поразил ворота со штрафного. Удар Бикфалви вряд ли был неберущимся: мяч летел прямо по центру. Тем не менее, Лория не смог выручить свою команду."Анжи" никак не удавалось вернуться в игру. Более того, хозяева были гораздо ближе к тому, чтобы увеличить своё преимущество. В середине тайма Лория едва не сыграл за соперника, затянув с выносом мяча. В итоге он попал в Бикфалви, но тот не сориентировался, чтобы быстро переправить мяч в ворота. Затем воротам гостей уже угрожали Полуяхтов и Димитров. В обоих случаях мяч лишь чудом не достигал цели. Но на 86-й минуте "Анжи" от неминуемого гола уже не спас никто. Ильин получил мяч в штрафной, удачно подработал его грудью и пробил без сопротивления в дальний угол.Махачкалинцы сумели возродить интригу в самой концовке, когда Брызгалов после углового отправил головой мяч в цель. Но этот гол так и остался лишь слабым утешением для гостей. В оставшиеся пять минут они даже не побеспокоили Годзюра. Голкипер "Урала" лишь отметился в протоколе жёлтой карточкой за задержку времени, которая вряд ли сильно расстроила тренерский штаб хозяев.Теперь махачкалинцы ещё сильнее увязли на дне турнирной таблицы. Уже по итогам текущего тура они могут отстать от условно-спасительной 14-й строчки более чем на три очка. В то же время "Урал" после небольшой серии неудач выправил своё положение. Эта победа вывела екатеринбуржцев на шестое место, приблизив к еврокубковой зоне. Подопечные Александра Тарханова находятся всего в одном очке от пятой строчки.