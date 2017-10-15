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Николас Ломбертс: мог прожить в России до конца жизни, но не сложилось

Бывший защитник "Зенита" Николас Ломбертс рассказал, что скучает по жизни в России.

"Немного скучаю по России, и не столько по футболу, сколько по жизни там. Не жалею, что стал игроком «Остенде», но Россия была для меня домом. Я был бы не против родиться там.

Вместе с женой и дочерью мы вели там повседневную жизнь, все было очень близко, плюс Санкт-Петербург — большой город, и там меня меньше узнавали, чем здесь. Я мог прожить в России до конца жизни, но не сложилось", - цитирует Ломбертса HNL.be.
Теги: Ломбертс
Сегодня, 00:08
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№1 Написал: fd65 (Сегодня, 00:16) #
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Болеет за:
«Спартак»
Хороший ты парень, Нико.... Б#ять зачем же уезжал?
Регистрация: 3.12.2016
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