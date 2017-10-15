Николас Ломбертс: мог прожить в России до конца жизни, но не сложилось

Бывший защитник "Зенита" Николас Ломбертс рассказал, что скучает по жизни в России."Немного скучаю по России, и не столько по футболу, сколько по жизни там. Не жалею, что стал игроком «Остенде», но Россия была для меня домом. Я был бы не против родиться там.Вместе с женой и дочерью мы вели там повседневную жизнь, все было очень близко, плюс Санкт-Петербург — большой город, и там меня меньше узнавали, чем здесь. Я мог прожить в России до конца жизни, но не сложилось", - цитирует Ломбертса HNL.be.