Александр Бубнов: Шалимов очень близок к отставке. Интересно, сколько будет ждать Галицкий

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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал итоги матча 13-го тура чемпионата России "Краснодар" – ЦСКА (0:1).
"ЦСКА потерял половину стартового состава, но в коллективе настолько хорошо понимают тактическую модель, что им удается играть организованно в любом составе. ЦСКА грамотно закрылся. Иногда гости включались и играли на встречных курсах, но в основном делали то, что диктовала ситуация: оборонялись и контратаковали.
У "Краснодара" не играли Каборе и Мартынович – важные игроки, но с потерями ЦСКА их, конечно, не сравнить. Хозяева играли очень медленно. Если бы они могли начинать так, как заканчивают, то игра была бы лучше, а моментов – больше. Первый тайм "Краснодар" играет медленно, будто экономит свои силы и соперника. Когда они включают максимальные скорости, то времени уже не хватает. Результат неудачный.
У ЦСКА был почти полностью новый центр обороны и центр поля, но они сыграли очень организованно. Это тренерская работа. При этом важно понимать, что весь стартовый состав ЦСКА уже играл ранее в основе. Они знают требования тренера, давно находятся в коллективе, присутствуют на теоритических занятиях – понимают партнеров и хорошо адаптированы, а опытные футболисты им помогали на поле.
Шалимов промахнулся со стартовым составом. Ристич потерялся, раньше на этой позиции он не играл с первых минут. Не знаю, зачем он его выпустил на такой матч. Были варианты поинтереснее. Он прекрасно понимал, что ЦСКА будет играть в пять защитников от обороны. Так ставь двух нападающих, можно и трех! Средняя линия и оборона соперника экспериментальная – почему не попробовать на нее надавить с первых минут. Флангами "Краснодар" играет мало, а в центре поля ЦСКА их связал за счет серьезного насыщения. "Краснодар" предсказуем, их манеру игры уже все давно изучили.
"Краснодар" проиграл в четвертый раз в РФПЛ, вылетел из Кубка России и Лиги Европы. Шалимов очень близок к отставке. Интересно, сколько будет ждать Галицкий. Расстанется сейчас, в зимнюю паузу или и дальше будет верить в Шалимова. Думаю, что сейчас он этого делать не станет, хотя если бы "Краснодар" не посыпался в последних турах, то шел бы сейчас рядом с "Зенитом" и "Локомотивом", - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
"ЦСКА потерял половину стартового состава, но в коллективе настолько хорошо понимают тактическую модель, что им удается играть организованно в любом составе. ЦСКА грамотно закрылся. Иногда гости включались и играли на встречных курсах, но в основном делали то, что диктовала ситуация: оборонялись и контратаковали.
У "Краснодара" не играли Каборе и Мартынович – важные игроки, но с потерями ЦСКА их, конечно, не сравнить. Хозяева играли очень медленно. Если бы они могли начинать так, как заканчивают, то игра была бы лучше, а моментов – больше. Первый тайм "Краснодар" играет медленно, будто экономит свои силы и соперника. Когда они включают максимальные скорости, то времени уже не хватает. Результат неудачный.
У ЦСКА был почти полностью новый центр обороны и центр поля, но они сыграли очень организованно. Это тренерская работа. При этом важно понимать, что весь стартовый состав ЦСКА уже играл ранее в основе. Они знают требования тренера, давно находятся в коллективе, присутствуют на теоритических занятиях – понимают партнеров и хорошо адаптированы, а опытные футболисты им помогали на поле.
Шалимов промахнулся со стартовым составом. Ристич потерялся, раньше на этой позиции он не играл с первых минут. Не знаю, зачем он его выпустил на такой матч. Были варианты поинтереснее. Он прекрасно понимал, что ЦСКА будет играть в пять защитников от обороны. Так ставь двух нападающих, можно и трех! Средняя линия и оборона соперника экспериментальная – почему не попробовать на нее надавить с первых минут. Флангами "Краснодар" играет мало, а в центре поля ЦСКА их связал за счет серьезного насыщения. "Краснодар" предсказуем, их манеру игры уже все давно изучили.
"Краснодар" проиграл в четвертый раз в РФПЛ, вылетел из Кубка России и Лиги Европы. Шалимов очень близок к отставке. Интересно, сколько будет ждать Галицкий. Расстанется сейчас, в зимнюю паузу или и дальше будет верить в Шалимова. Думаю, что сейчас он этого делать не станет, хотя если бы "Краснодар" не посыпался в последних турах, то шел бы сейчас рядом с "Зенитом" и "Локомотивом", - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
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