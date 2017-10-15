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Александр Бубнов: Шалимов очень близок к отставке. Интересно, сколько будет ждать Галицкий

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал итоги матча 13-го тура чемпионата России "Краснодар" – ЦСКА (0:1).

"ЦСКА потерял половину стартового состава, но в коллективе настолько хорошо понимают тактическую модель, что им удается играть организованно в любом составе. ЦСКА грамотно закрылся. Иногда гости включались и играли на встречных курсах, но в основном делали то, что диктовала ситуация: оборонялись и контратаковали.

У "Краснодара" не играли Каборе и Мартынович – важные игроки, но с потерями ЦСКА их, конечно, не сравнить. Хозяева играли очень медленно. Если бы они могли начинать так, как заканчивают, то игра была бы лучше, а моментов – больше. Первый тайм "Краснодар" играет медленно, будто экономит свои силы и соперника. Когда они включают максимальные скорости, то времени уже не хватает. Результат неудачный.

У ЦСКА был почти полностью новый центр обороны и центр поля, но они сыграли очень организованно. Это тренерская работа. При этом важно понимать, что весь стартовый состав ЦСКА уже играл ранее в основе. Они знают требования тренера, давно находятся в коллективе, присутствуют на теоритических занятиях – понимают партнеров и хорошо адаптированы, а опытные футболисты им помогали на поле.

Шалимов промахнулся со стартовым составом. Ристич потерялся, раньше на этой позиции он не играл с первых минут. Не знаю, зачем он его выпустил на такой матч. Были варианты поинтереснее. Он прекрасно понимал, что ЦСКА будет играть в пять защитников от обороны. Так ставь двух нападающих, можно и трех! Средняя линия и оборона соперника экспериментальная – почему не попробовать на нее надавить с первых минут. Флангами "Краснодар" играет мало, а в центре поля ЦСКА их связал за счет серьезного насыщения. "Краснодар" предсказуем, их манеру игры уже все давно изучили.

"Краснодар" проиграл в четвертый раз в РФПЛ, вылетел из Кубка России и Лиги Европы. Шалимов очень близок к отставке. Интересно, сколько будет ждать Галицкий. Расстанется сейчас, в зимнюю паузу или и дальше будет верить в Шалимова. Думаю, что сейчас он этого делать не станет, хотя если бы "Краснодар" не посыпался в последних турах, то шел бы сейчас рядом с "Зенитом" и "Локомотивом", - цитирует Бубнова Sportbox.ru.
Теги: Бубнов Шалимов Краснодар ЦСКА
Сегодня, 10:39
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13
(4)
№13 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 12:20) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: Sergey Nasirov_2
Вопрос на кого менять то? ! Могут позвать Аленичеве ,такой вариант есть. Других тренеров пока не вижу,особенно подходящие под стиль игры.

laughing Какой к черту Аленичев? КРАСНОЖАН-самый тот тренер.что надо.
Регистрация: 20.02.2013
№12 Написал: афанасий Воронежская обл. (Сегодня, 12:13) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Факел»
Цитата: CHVI
Дело не в клубе, а в тренере. Назови хотябы одного игрока который принем не деградировал.

Ну например Грицаенко.


--------------------
Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009
№11 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 12:01) #
  • -1
  •  (1)

Вопрос на кого менять то? ! Могут позвать Аленичеве ,такой вариант есть. Других тренеров пока не вижу,особенно подходящие под стиль игры.
Регистрация: 27.07.2016
№10 Написал: Бриг (Сегодня, 12:01) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Краснодар»
Ходят слухи Галицкий давно замену ищет..Но как-то переговоры не срастаются..Но опять же слухи.. что там правда..К зиме узнаем..Если даже Краснодар, проиграет Локо ,отставки не будет..Как то Гранквист заявил, что игру Краснодара надо менять..
Регистрация: 21.11.2016
№9 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 11:51) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Следующая игра у быков гостевая с Локо, скорее всего последний шанс для Шалимова. У Локо перед этим выезд к Шерифу и у быков есть время подготовится.
Регистрация: 29.10.2010
№8 Написал: CHVI (Сегодня, 11:49) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«МЮ»
Дело не в клубе, а в тренере. Назови хотябы одного игрока который принем не деградировал.
Регистрация: 12.02.2012
№7 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 11:40) #
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: SHIGA
Лучший хозяин, лучшая академия, лучший стадион.. а на деле пшик.. красивая обёртка с дешевой начинкой ..
А Кони реально молодцы. У них с каждым годом в составе все хуже и хуже а они знают своё дело.. и уже от второго места всего два очка.

smile Почему с дешевой начинкой? Начинка как раз таки есть довольно таки приличная. Просто главного технолога пришло время поменять.
Регистрация: 20.02.2013
№6 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 11:18) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: МАРТ
..конечно ..Смолов с 3 метров не забивает....Шалимов крайний?

ротации НЕТ..одни и те же..не Заменяемые..

ну теже ишаки как то играют без напов и ротации уже который год. Кокорин тоже не забивал до этого года, до манчини, а сйчас ничего, разошелся.


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№5 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 11:10) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ММВ
Почему галицкий за него так держится? Давно же было понятно, что не тянет шалимов!!!

..конечно ..Смолов с 3 метров не забивает....Шалимов крайний?

ротации НЕТ..одни и те же..не Заменяемые..
Регистрация: 6.09.2013
№4 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 11:05) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Почему галицкий за него так держится? Давно же было понятно, что не тянет шалимов!!!


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 10:59) #
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Это будет славное завершение карьеры этого паршивого тренера...а про человеческие его качества я давно писал(13 раз))))


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: Dreyk (Сегодня, 10:58) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
К сожалению для болельщиков Краснодара, но Шалимов не тот тренер, который сможет приести команду к победе в чемпионате, команда крови попить может, но победить нет. Проиграли дома и Зениту и ЦСКА, играя однообразно и примитивно.
Регистрация: 10.09.2016
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 10:54) #
  • 0
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Лучший хозяин, лучшая академия, лучший стадион.. а на деле пшик.. красивая обёртка с дешевой начинкой ..
А Кони реально молодцы. У них с каждым годом в составе все хуже и хуже а они знают своё дело.. и уже от второго места всего два очка.


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за Спартак болеют сердцем, а за петухов зенитовских -только ртом и жопой!
Регистрация: 22.05.2015
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