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СМИ: "Амкар" должен турецкой компании почти 10 млн рублей

В арбитражный суд Пермского края поступило заявление к "Амкару" от компании AYT Medikal Turizm LTD "GolF & Wellness", сообщает издание Business Class.

Сумма требований к клубу составляет 9,85 миллиона рублей, дата подачи иска 5 октября. В данный момент суд оставил его без движения в связи с тем, что заявитель не уплатил пошлину.

Подавшая иск турецкая компания организовала учебно-тренировочные сборы "Амкара" в Турции в Белеке в 2013 году. Однако клуб не оплатил услуги в полном объеме, поэтому заявитель пытается взыскать долг и проценты за пользование чужими денежными средствами.

"Газета.ру"
Теги: Амкар
Сегодня, 12:14
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