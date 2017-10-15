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"Краснодар" определит степень повреждения экрана на стадионе в течение недели

"Краснодар" будет проводить экспертизу экрана на своем стадионе в течение ближайшей недели, сообщает "Спорт-Экспресс".

Поводом стало появление широкой белой полосы на мониторе сразу после взрыва одной из петард в фан-секторе ЦСКА в концовке вчерашнего матча. На данный момент в клубе точно не знают, насколько серьезный вред был нанесен и был ли он вообще нанесен фанатами ЦСКА, и потому специалисты дадут оценку ущербу, которая прояснит ситуацию.

Стоить отметить, что до начала матча "Краснодар" – ЦСКА (0:1) у экрана несколько раз происходили сбои, в частности, появлялись помехи. Но они имели спонтанный характер, были кратковременными и тут же устранялись.
Теги: Краснодар
Сегодня, 15:10
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6
(1)
№6 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:48) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Экран такой же как продукция магнита.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 16:06) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: imaginary
как написали где-то:
Галицкий всё же странный, своих фанатов со стадиона прогнал, которые якобы флагами кому-то помешали
чужих ждёт с распростёртыми объятиями, в итоге на своём стадионе атмосфера как на гостевом матче и сломан экран..

Армяни они все такие


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за Спартак болеют сердцем, а за петухов зенитовских -только ртом и жопой!
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: Батька (Сегодня, 15:32) #
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Цитата: imaginary
как написали где-то:
Галицкий всё же странный, своих фанатов со стадиона прогнал, которые якобы флагами кому-то помешали
чужих ждёт с распростёртыми объятиями, в итоге на своём стадионе атмосфера как на гостевом матче и сломан экран..

Плюсану очень странный
Регистрация: 9.09.2016
№3 Написал: imaginary (Сегодня, 15:27) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Краснодар»
как написали где-то:
Галицкий всё же странный, своих фанатов со стадиона прогнал, которые якобы флагами кому-то помешали
чужих ждёт с распростёртыми объятиями, в итоге на своём стадионе атмосфера как на гостевом матче и сломан экран..
Регистрация: 7.02.2010
№2 Написал: Frankenstein (Сегодня, 15:17) #
  • +1
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Болеет за:
«Спартак»
правильно,ставьте на деньги Гинера
Регистрация: 3.08.2016
№1 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 15:11) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да заплатят они
Регистрация: 17.05.2015
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