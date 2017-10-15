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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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"Наполи" одержал 8 победу в 8 турах, обыграв "Рому"
"Наполи" одержал 8 победу в 8 турах, обыграв "Рому"
"Краснодар" определит степень повреждения экрана на стадионе в течение недели
"Краснодар" будет проводить экспертизу экрана на своем стадионе в течение ближайшей недели, сообщает "Спорт-Экспресс".
Поводом стало появление широкой белой полосы на мониторе сразу после взрыва одной из петард в фан-секторе ЦСКА в концовке вчерашнего матча. На данный момент в клубе точно не знают, насколько серьезный вред был нанесен и был ли он вообще нанесен фанатами ЦСКА, и потому специалисты дадут оценку ущербу, которая прояснит ситуацию.
Стоить отметить, что до начала матча "Краснодар" – ЦСКА (0:1) у экрана несколько раз происходили сбои, в частности, появлялись помехи. Но они имели спонтанный характер, были кратковременными и тут же устранялись.
Поводом стало появление широкой белой полосы на мониторе сразу после взрыва одной из петард в фан-секторе ЦСКА в концовке вчерашнего матча. На данный момент в клубе точно не знают, насколько серьезный вред был нанесен и был ли он вообще нанесен фанатами ЦСКА, и потому специалисты дадут оценку ущербу, которая прояснит ситуацию.
Стоить отметить, что до начала матча "Краснодар" – ЦСКА (0:1) у экрана несколько раз происходили сбои, в частности, появлялись помехи. Но они имели спонтанный характер, были кратковременными и тут же устранялись.
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