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Роберто Манчини: не мог дать Шатову больше 45 минут, поэтому заменил в перерыве

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини рассказал о замене полузащитника Олега Шатова в перерыве домашнего матча 13-го тура РФПЛ с тульским "Арсеналом" (0:1).

"Я его заменил не потому, что мне не нравилась его игра. Он недавно восстановился после довольно тяжёлой травмы, у него был длительный период восстановления. Не мог дать ему больше 45 минут, поэтому заменил в перерыве. Я всё ещё надеюсь, что он будет улучшать свою игру в ближайшее время", — цитирует Манчини официальный сайт петербургского клуба.
Теги: Манчини Зенит Шатов Арсенал Тула
Вчера, 22:06
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№2 Написал: zenit_53 zenit_53 (Вчера, 22:52) #
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Болеет за:
«Зенит»
Шатов Смольников Ерохин и Дриусси балласт от которого надо избавляться
Регистрация: 20.10.2011
№1 Написал: yuri спб (Вчера, 22:10) #
  • -1
  •  (3)

Шатову нужно повесить секундомер , не более 5 секунд с мячом , передерживает мяч и теряет его.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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