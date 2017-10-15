Миодраг Божович: никаких разговоров о премиальных за победу над "Зенитом" не было

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович поделился мнением о матче против "Зенита" (1:0).- После паузы на сборную мы надеялись, что "Зенит" не будет в хорошем состоянии, все-таки много их игроков были в сборных. Чтобы обыграть лидера, нужна была и удача. Нормально оборонялись, ждали контратаки через Кангву. Не могу сказать, что показали лучшую игру, у "Зенита" были моменты. Для клуба, болельщиков, города, для ребят это важно. Нас Бог наградил.- Он наш лучший бомбардир, очень полезен команде. Но вроде бы такой договор, что делать. Нужно играть и можно. Я рад, что Кангва сыграл.- Для нас победа важна, потому что это 3 очка. Турнирная таблица очень плотная. Больше на три очка - борьба за ЛЕ, меньше - борьба за выживание. А то, что в Питере - это очень хорошо.- Баранину не резали (смеется). Никаких не было разговоров о премиальных или выходных. Все знают расписание: завтра - выходной, послезавтра - работаем.