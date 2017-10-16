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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Анатолий Байдачный: "Зенит" показал посредственную игру в матче с "Арсеналом"
Бывший тренер сборной Белоруссии Анатолий Байдачный прокомментировал итоги матча 13-го тура РФПЛ "Зенит" - "Арсенал" (0:1).
"Питерцы играли очень посредственно: футболисты то ли устали, то ли оказались не готовы после перерыва на матчи сборных. Плюс, наверное, психологически "сине-бело-голубые" хотели обойтись "малой кровью". И складывается такое ощущение, что всем, кто играет в позиционную атаку, нехватка сил не дает возможности добиться результата, а успех празднуют те, кто играет строго в обороне, садясь назад очень глубоко и надеясь на контратаки. Так же и ЦСКА в субботу выиграл у "Краснодара". Раз туляки выиграли, значит, это закономерно. "Арсенал" играл внимательно и надеялся на быструю атаку, которая у него в итоге получилась. А "Зенит" за два тайма не создал практически ни одного момента. Большой объем работы выполнял Кокорин. Он единственный, кто обыгрывал впереди и пытался создать какие-то моменты", - цитирует Байдачного "Спорт уик-энд".
"Питерцы играли очень посредственно: футболисты то ли устали, то ли оказались не готовы после перерыва на матчи сборных. Плюс, наверное, психологически "сине-бело-голубые" хотели обойтись "малой кровью". И складывается такое ощущение, что всем, кто играет в позиционную атаку, нехватка сил не дает возможности добиться результата, а успех празднуют те, кто играет строго в обороне, садясь назад очень глубоко и надеясь на контратаки. Так же и ЦСКА в субботу выиграл у "Краснодара". Раз туляки выиграли, значит, это закономерно. "Арсенал" играл внимательно и надеялся на быструю атаку, которая у него в итоге получилась. А "Зенит" за два тайма не создал практически ни одного момента. Большой объем работы выполнял Кокорин. Он единственный, кто обыгрывал впереди и пытался создать какие-то моменты", - цитирует Байдачного "Спорт уик-энд".
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