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Анатолий Байдачный: "Зенит" показал посредственную игру в матче с "Арсеналом"

Бывший тренер сборной Белоруссии Анатолий Байдачный прокомментировал итоги матча 13-го тура РФПЛ "Зенит" - "Арсенал" (0:1).

"Питерцы играли очень посредственно: футболисты то ли устали, то ли оказались не готовы после перерыва на матчи сборных. Плюс, наверное, психологически "сине-бело-голубые" хотели обойтись "малой кровью". И складывается такое ощущение, что всем, кто играет в позиционную атаку, нехватка сил не дает возможности добиться результата, а успех празднуют те, кто играет строго в обороне, садясь назад очень глубоко и надеясь на контратаки. Так же и ЦСКА в субботу выиграл у "Краснодара". Раз туляки выиграли, значит, это закономерно. "Арсенал" играл внимательно и надеялся на быструю атаку, которая у него в итоге получилась. А "Зенит" за два тайма не создал практически ни одного момента. Большой объем работы выполнял Кокорин. Он единственный, кто обыгрывал впереди и пытался создать какие-то моменты", - цитирует Байдачного "Спорт уик-энд".
Теги: Байдачный Зенит Арсенал Тула
Сегодня, 16:37
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№1 Написал: RoboGeo Эс Пи Би (Сегодня, 17:45) #
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Болеет за:
«Зенит»
Абсолютно верно, все по делу. Игра ужасная была. Правда, пара моментов была, удивило, что при 2-х не засчитанных голах, наши игроки не смогли выдержать линию с защитниками хотя бы раз, 2 раза залезть в офсайд... Ведь на тренировках отрабатывается это, мне не понятно...


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ноу хач ин май тим, ноу нигга ин май клаб
Регистрация: 31.05.2016
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