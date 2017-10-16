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Александр Жуков: я никогда не поверю в то, что вместо настоящего футбола будет компьютерный

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков подчеркнул: динамичное развитие компьютерного спорта никогда не приведет к тому, что такие популярные виды спорта, как футбол, останутся только в виртуальной реальности.

"Конкуренция (между классическим спортом и киберспортом) существует, но я никогда не поверю в то, что вместо настоящего футбола будет компьютерный. Вместе – обязательно, ведь если не будет героев в реальном футболе, то не будет героев и в компьютерном. Компьютерные Лионель Месси и Криштиану Роналду появились именно благодаря реальным футболистам. Не может быть такого, чтобы футбол исчез и все игроки придумываются в виртуальной реальности", - цитирует Жукова ТАСС.

Я не верю, что физическая активность человека полностью будет заменена компьютером.
Сегодня, 19:08
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№1 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 19:24) #
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Болеет за:
«Химки»
сегодня этому не кто не верит и не хотят верит..Но не сравнивая футбол с шахматами,но все таки лет 30 тому назад даже близко не верили,что машина способна обыграть живого человека..сегодня что лучший шахматный компьютер лучше играет чемпиона мира по шахматам обычное явление и не кто этому не удивляется..что машина быстрее и правильнее будет считает множество вариантов, чем человек раньше не верили..так и с футболом сегодня и не только с футболом прогнозировать будушее разных видов спорта и человек будет в этом главной фигурой или виртуальная реальность не известно..
Регистрация: 17.03.2008
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