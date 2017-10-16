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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Александр Жуков: я никогда не поверю в то, что вместо настоящего футбола будет компьютерный
Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков подчеркнул: динамичное развитие компьютерного спорта никогда не приведет к тому, что такие популярные виды спорта, как футбол, останутся только в виртуальной реальности.
"Конкуренция (между классическим спортом и киберспортом) существует, но я никогда не поверю в то, что вместо настоящего футбола будет компьютерный. Вместе – обязательно, ведь если не будет героев в реальном футболе, то не будет героев и в компьютерном. Компьютерные Лионель Месси и Криштиану Роналду появились именно благодаря реальным футболистам. Не может быть такого, чтобы футбол исчез и все игроки придумываются в виртуальной реальности", - цитирует Жукова ТАСС.
Я не верю, что физическая активность человека полностью будет заменена компьютером.
"Конкуренция (между классическим спортом и киберспортом) существует, но я никогда не поверю в то, что вместо настоящего футбола будет компьютерный. Вместе – обязательно, ведь если не будет героев в реальном футболе, то не будет героев и в компьютерном. Компьютерные Лионель Месси и Криштиану Роналду появились именно благодаря реальным футболистам. Не может быть такого, чтобы футбол исчез и все игроки придумываются в виртуальной реальности", - цитирует Жукова ТАСС.
Я не верю, что физическая активность человека полностью будет заменена компьютером.
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