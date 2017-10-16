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"Ростов" не собирается увольнять Кучука

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц опроверг информацию о том, что главный тренер команды Леонид Кучук? может быть отправлен в отставку. Напомним, желто-синие не побеждают в чемпионате России 7 матчей подряд и опустились с 3-го на 11-е место в турнирной таблице.

"Леонид Кучук не будет уволен. У него очень большой кредит доверия. На три года точно", – цитирует Арутюнянца donnews.ru.

Напомним, белорусский тренер возглавил "Ростов" в июне 2017 года. Он подписал контракт на один год с возможностью продления на такой же срок.
Теги: Ростов Кучук
Сегодня, 19:50
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