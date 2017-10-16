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Геннадий Орлов: мне очень жалко Смолова – он потерялся

Телекомментатор Геннадий Орлов отметил, что нападающий "Краснодара" Федор Смолов перестал проявлять себя.

"Мне очень жалко Смолова – он потерялся. Связываю это с тем, что на Кубке конфедераций Федя очень хотел себя показать, – отметил Смолов. – Ни одна зарубежная газета не написала: "Какой Смолов хороший футболист". И ни один зарубежный тренер не обратил на него внимания. Для него это мощный удар по репутации. И теперь у него второй шанс – чемпионат мира. Не знаю, что происходит с Федором. Может быть, это связано и с учебно-тренировочной работой, но он стал не таким ярким, как в прошлом сезоне. Если бы летом он хотел уйти из "Краснодара", то ушел бы. Не в этом дело. Он стал ограничен – Кокорин бегает в два раза больше него. Может быть, Смолова определили в какие-то рамки, но это тогда глупый ход тренера. Игроку надо дать раскрыть себя", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
Теги: Орлов Смолов
Сегодня, 21:19
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