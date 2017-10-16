Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Новости партнеров

Геннадий Орлов: мне очень жалко Смолова – он потерялся

Телекомментатор Геннадий Орлов отметил, что нападающий "Краснодара" Федор Смолов перестал проявлять себя.

"Мне очень жалко Смолова – он потерялся. Связываю это с тем, что на Кубке конфедераций Федя очень хотел себя показать, – отметил Смолов. – Ни одна зарубежная газета не написала: "Какой Смолов хороший футболист". И ни один зарубежный тренер не обратил на него внимания. Для него это мощный удар по репутации. И теперь у него второй шанс – чемпионат мира. Не знаю, что происходит с Федором. Может быть, это связано и с учебно-тренировочной работой, но он стал не таким ярким, как в прошлом сезоне. Если бы летом он хотел уйти из "Краснодара", то ушел бы. Не в этом дело. Он стал ограничен – Кокорин бегает в два раза больше него. Может быть, Смолова определили в какие-то рамки, но это тогда глупый ход тренера. Игроку надо дать раскрыть себя", - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".
Теги: Орлов Смолов
Сегодня, 22:39
Напечатать
5
(0)
№5 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 23:08) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гена, когда ты уже потеряешься?


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017
№4 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 22:59) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Звоните Смолову, на этом форуме уже 2 часа дядьГен найти Федю не может
Регистрация: 22.09.2007
№3 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 22:45) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Кто-то из админов потерялся.
Регистрация: 20.03.2014
№2 Написал: Болельщик812 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:43) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dimon_1973
Снова? Вроде в 21.14 уже терялся...

Причем, не раз. Уже в третий раз новость выкладывается. Одну заметку удалили.
Регистрация: 13.08.2015
№1 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 22:42) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Снова? Вроде в 21.14 уже терялся...
Регистрация: 8.02.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.