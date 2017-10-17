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Роман Широков: ситуацию в "Краснодаре" я бы не назвал критичной, клуб на четвертом месте

Глава Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков поделился мнением о проблемах "Краснодара".

"Краснодар" идёт на четвёртом месте – совсем недалеко от лидеров таблицы. Ситуацию в клубе критичной я бы не назвал. Да, три поражения подряд – результат, который многих может заставить задуматься. Но по матчу с ЦСКА не сказал бы, что у «Краснодара» серьёзные проблемы в игре. Возможно, это небольшой спад, который скоро закончится", - цитирует Широкова "Чемпионат.сом".
Теги: Широков Краснодар
Сегодня, 01:03
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