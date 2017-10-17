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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Игорь Гамула: буду тренировать сборную Африки. Григорьянц узнал бы – дисквалифицировал
Тренер Игорь Гамула рассказал о том, чем занимается в настоящее время.
– Вы как-то сказали: "Раньше был молодой и красивый, а сейчас просто красивый". Что делаете на фестивале молодежи?
– Наверное, взяли, потому что красивый. Как молодого уже не берут, потому что я уже немолодой. А как красивого – да. Что я тут делаю? Президент НСФЛ (Национальная футбольная студенческая лига – прим.) пригласил. Я с удовольствием согласился. Все равно без работы сижу. Рад приехать, пообщаться, повидать всех. И не просто так буду хлеб кушать, а еще и поработаю.
Здесь пройдет турнир наций, посвященный чемпионату мира-2018. Будут играть сборные Европы, Азии, России. А я собираю команду Африки. Интересно, что я и Африка – одно целое. Григорьянц узнал бы – и дисквалифицировал. Я бы уже не тренировал Африку.
– Намекаете на дисквалификацию 2014 года после вашей шутки про Ангбва?
– Так и не понял, за что меня тогда дисквалифицировали. Расизма нет у нас.
– Почему тренируете Африку?
– Ну я – Африку, Андрей Канчельскис – Россию, Юра Красножан – Европу, Валера Турсунов – Азию. Он сам из Душанбе.
– Вам-то почему досталась именно Африка?
– Наверное, все к этому шло. Был у меня, как говорится, конфликт с Африкой. Так решили. Я приехал – и мне сказали. Не стану же говорить: дайте мне Европу или Америку?! Все равно. Главное, принять участие в этой тусовке. Тут все красиво, много счастливых людей. Так что жизнь идет. Прекрасно, что мы можем позволить себе организовать такой форум, – цитирует Гамулу "Матч ТВ".
– Вы как-то сказали: "Раньше был молодой и красивый, а сейчас просто красивый". Что делаете на фестивале молодежи?
– Наверное, взяли, потому что красивый. Как молодого уже не берут, потому что я уже немолодой. А как красивого – да. Что я тут делаю? Президент НСФЛ (Национальная футбольная студенческая лига – прим.) пригласил. Я с удовольствием согласился. Все равно без работы сижу. Рад приехать, пообщаться, повидать всех. И не просто так буду хлеб кушать, а еще и поработаю.
Здесь пройдет турнир наций, посвященный чемпионату мира-2018. Будут играть сборные Европы, Азии, России. А я собираю команду Африки. Интересно, что я и Африка – одно целое. Григорьянц узнал бы – и дисквалифицировал. Я бы уже не тренировал Африку.
– Намекаете на дисквалификацию 2014 года после вашей шутки про Ангбва?
– Так и не понял, за что меня тогда дисквалифицировали. Расизма нет у нас.
– Почему тренируете Африку?
– Ну я – Африку, Андрей Канчельскис – Россию, Юра Красножан – Европу, Валера Турсунов – Азию. Он сам из Душанбе.
– Вам-то почему досталась именно Африка?
– Наверное, все к этому шло. Был у меня, как говорится, конфликт с Африкой. Так решили. Я приехал – и мне сказали. Не стану же говорить: дайте мне Европу или Америку?! Все равно. Главное, принять участие в этой тусовке. Тут все красиво, много счастливых людей. Так что жизнь идет. Прекрасно, что мы можем позволить себе организовать такой форум, – цитирует Гамулу "Матч ТВ".
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