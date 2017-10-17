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"Локомотив" поздравил братьев Миранчуков с 22-летием

"Локомотив" поздравил полузащитников команды Алексея и Антона Миранчуков с днём рождения.

"17 октября день рождения отмечают братья Миранчуки! Леше и Антону исполняется по 22 года.

Мы поздравляем братьев с праздником! Желаем оставаться такими же жизнерадостными и позитивными, достигнуть всех поставленных целей и попасть в состав сборной России на чемпионат мира", - говорится в сообщении на официальном сайте "Локо".
Теги: Локомотив Миранчук Миранчук Ан.
Сегодня, 17:18
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