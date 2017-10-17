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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Руслан Нигматуллин: надеюсь, у "Спартака" получится хорошо себя проявить во встрече с испанцами
Руслан Нигматуллин: надеюсь, у "Спартака" получится хорошо себя проявить во встрече с испанцами
"Локомотив" поздравил братьев Миранчуков с 22-летием
"Локомотив" поздравил полузащитников команды Алексея и Антона Миранчуков с днём рождения.
"17 октября день рождения отмечают братья Миранчуки! Леше и Антону исполняется по 22 года.
Мы поздравляем братьев с праздником! Желаем оставаться такими же жизнерадостными и позитивными, достигнуть всех поставленных целей и попасть в состав сборной России на чемпионат мира", - говорится в сообщении на официальном сайте "Локо".
"17 октября день рождения отмечают братья Миранчуки! Леше и Антону исполняется по 22 года.
Мы поздравляем братьев с праздником! Желаем оставаться такими же жизнерадостными и позитивными, достигнуть всех поставленных целей и попасть в состав сборной России на чемпионат мира", - говорится в сообщении на официальном сайте "Локо".
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